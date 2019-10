Un agent din cadrul Politiei orasului Potcoava este cercetat disciplinar, pentru comportament necorespunzator, cat si penal, intr-un dosar de lovire sau alte violente, dupa ce ar fi agresat o femeie in varsta de 49 de ani, din aceeasi localitate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.



Incidentul s-ar fi produs sambata, 26 octombrie, iar femeia s-ar fi dus de bunavoie la locuinta in care a fost agresata.

"O femeie in varsta de 49 de ani, din Potcoava, a reclamat ca a fost agresata La data de 26 octombrie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat de o femeie, de 49 de ani, din orasul Potcoava despre faptul ca este agresata fizic de o persoana, a carei identitate a refuzat sa o furnizeze. Politistii din cadrul Politiei orasului Potcoava s-au deplasat de indata la fata locului si au identificat apelanta la locuinta unui barbat, iar pe fondul consumului de alcool si al unor discutii in contradictoriu, femeia a fost agresata. Cei doi se cunosteau, femeia mergand la locuinta respectiva de bunavoie", a precizat IPJ Olt.

Potrivit aceleiasi surse, barbatul este agent in cadrul Politiei orasului Potcoava si era in concediu de odihna, la locuinta sa.

Cercetarile in cauza sunt coordonate de un procuror, iar impotriva politistului a fost dispusa si o cercetare prealabila pentru comportare necorespunzatoare, noteaza Agerpres.

"In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente, cercetarile fiind efectuate sub coordonarea procurorului. Inspectoratul de Politie Judetean Olt nu tolereaza astfel de comportamente, impotriva agentului fiind dispusa cercetarea prealabila pentru comportarea necorespunzatoare in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei, urmand ca la finalizarea acesteia sa fie dispuse masuri legale", au declarat reprezentantii IPJ Olt.

Intr-o inregistrare postata pe Facebook, femeia, care afirma ca fost chemata pentru a discuta privind vopsirea unei incaperi, sustine ca a fost batuta si amenintata de politist.