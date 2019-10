RADET Bucuresti anunta ca, din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23.00, vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare.



"Furnizarea agentului termic pentru incalzire va fi facuta in momentul in care temperaturile medii se vor incadra in limitele prevazute de art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994, modificat prin H.G. nr. 337/ 16.05.2018, respectiv dupa 'inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, intre orele 20.00-6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici'.

Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si numarul mare al consumatorilor.

Probele la cald se vor desfasura astfel incat, pe masura ce temperatura exterioara scade, toti consumatorii sa beneficieze in conditii normale de furnizarea agentului termic pentru incalzire.

Va reamintim ca inca de la inceputul lunii octombrie, RADET furnizeaza caldura la cerere spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care au solicitat acest lucru", se arata intr-un comunicat RADET.