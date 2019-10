Libertatea publica o noua inregistrare ce vizeaza cazul Colectiv, fiind surprinsa o discutie in care actualul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, s-ar fi plans reprezentantilor victimelor de la Colectiv ca i s-a reprosat din partea fostul ministrul Nicolae Banicioiu si de catre secretarul de stat Raed Arafat ca a furnizat magistratilor documente privind transportul in strainatate al ranitilor de la Colectiv, fara sa-i fi anuntat in prealabil.



"Va rog eu frumos sa nu-mi mai spuneti de documente ca si asa mi-a reprosat si Banicioiu si Arafat ca am dat documente la instanta fara sa-i anunt!", a spus Pintea in inregistrarea difuzata de jurnalistii de la Libertatea. Chestionata pe marginea acestui subiect, ministrul Sorina Pintea a negat ca ar fi spus asa ceva, fara sa stie ca a fost inregistrata chiar in sediul ministerului sau de reprezentantii victimelor de la Colectiv, noteaza News.ro. "Nu am spus asa ceva. Nici Nicolae Banicioiu, nici Raed Arafat nu au venit la mine. In general, reprosurile trec pe langa mine. Nu am discutat asa ceva cu grupul Colectiv, dar am discutat despre problema transferurilor in strainatate ale marilor arsi", a declarat Pintea pentru sursa citata. La randul sau, contactat de aceeasi publicatie, Arafat a negat ca i-ar fi reprosat ceva ministrului privind documentele legate de ranitii din Colectiv. Vezi video AICI.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×