Sambata, 26 octombrie, in cadrul Galei Tineretului a fost decernat titlul de Capitala Tineretului din Romania orasului Constanta, ce urmeaza sa isi desfasoare mandatul in perioada 2 mai 2020 – 1 mai 2021. Titlul a fost oferit de catre Comisia pentru Guvernanta titlului alaturi de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi – FONTIS si Primaria Municipiului Iasi. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, actualul oras detinator al titlului.



Conceptul castigator #ComeToSEAus, isi propune sa adune la aceeasi masa tinerii constanteni pentru a colabora si pentru a dezbate viitorul orasului in care traiesc. In calitate de „Capitala Tineretului din Romania”, Constanta isi doreste sa valorifice potentialul orasului de a se dezvolta pe cat mai multe planuri. In plus, tinerii constanteni aspira sa devina un vector al promovarii tinerilor, initiativelor acestora si totodata sa le ofere posibilitatea de a se implica in procesele decizionale de la nivel local si de a avea o contributie semnificativa la creionarea viitorului comunitatii locale.

Premiul in valoare de 50.000 euro castigat de „Constanta – Capitala Tineretului din Romania" este oferit de Banca Comerciala Romana, co-initiator al programului si reprezinta un punct de pornire pentru finantarea proiectelor propuse.

Potrivit unui couminicat remis 9am, candidaturile celor doua orase finaliste au fost evaluate de un juriu independent, alcatuit din reprezentanti ai sectorului neguvernamental de tineret, mediului privat, organizatiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare si ai unor institutii publice. Jurizarea s-a facut urmarind coerenta viziunii, claritatea obiectivelor si insemnatatea misiunii, dar si modalitatile de a corela proiectele propuse cu strategia pentru tineret si cu respectarea politicilor publice de tineret.

#ComeToSEAus reprezinta indemnul tinerilor constanteni pentru comunitatea locala de a-si intoarce privirile catre nevoile tinerilor dar si catre potentialul lor de a schimba viitorul orasului. Pe de alta parte, conceptul propus reprezinta indrumarea tinerilor de a imbratisa activismul civic si social si de a promova un model al implicarii comunitare. Una dintre misiunile aflate pe lista noul oras castigator este de a aduce in acelasi loc ONG-uri, structurile de invatamant preuniversitar si universitar, autoritatile locale si

mediul privat, pentru a dezvolta sentimentul identitatii si al apartenentei, dar, mai ales, de a face din Constanta si din regiune modele de urmat privind reorientarea atentiei generale catre tineri.

„Pentru a putea contribui la dezvoltarea comunitatii si orasului in care locuim, este nevoie de implicare civica. Necesitatea unei miscari de tineret coagulate si active s-a resimtit de-a lungul timpului si iata ca anul acesta tinerii constanteni colaboreaza pentru a dezbate viitorul orasului in care traiesc. Obiectivul pe care ni l-am asumat prin candidatura pentru Capitala Tineretului din Romania este crearea si dezvoltarea unei platforme a tinerilor elevi, studenti, activi ori inactivi, integrati sau nu in campul muncii, din medii favorizate ori defavorizate, prin intermediul careia participarea sa fie ridicata la rang de principiu, interesele sa fie aparate si promovate, iar actiunea sa fie livrata ca solutie pentru problemele pe care fiecare categorie le identifica. Suntem pregatiti sa dam start proiectelor propuse si sa spunem #ComeToSEAus ”, au declarat reprezentantii Municipiului Constanta.

„Tinerii sunt mecanismul prin care putem pune in miscare orasele. Nevoia de schimbare exista, o observam prin initiative, implicare, si idei inovatoare, iar programul Capitala Tineretului din Romania este gandit si pregatit sa le ofere tinerilor sustinerea de care au nevoie. Conexiunea care se creeaza intre segmentul de tineret si autoritatile publice locale in urma participarii la un astfel de program, se concretizeaza ulterior in colaborari sustenabile si durabile. Faptul ca putem aduce la aceeasi masa segmentul de tineri, autoritatile locale si mediul de afaceri privat avand toti acelasi scop comun reprezinta o reusita si un pas urias catre un viitor armonios”, a declarat Nicoleta Deliu, Director al Departamentului Comunicare Corporativa si Afaceri Comunitare, BCR.

„Privim constant catre nevoile tinerilor iar prin intermediul programului Capitala Tineretului din Romania, reusim sa ii implicam in dezvoltarea armonioasa a comunitatilor. Este important sa lucram impreuna, sa fim alaturi de tineri si sa ii sustinem. Autoritatile publice locale au devenit tot mai deschise catre a implica tinerii in procesele decizionale la nivel local, iar acest lucru demonstreaza ca ne indreptam spre crearea unor comunitati si orase sustenabile . Felicit echipa orasului Constanta si le urez succes in implementarea proiectelor”, a declarat Andras Farkas, Grupul PONT, Secretar General al Guvernantei pentru Capitala Tineretului din Romania.

„Suntem extraordinar de mandri de faptul ca programul Capitala Tineretului din Romania a ajuns la editia cu numarul cinci. Acest lucru ne demonstreaza ca nevoia de dezvoltare a comunitatilor urbane exista si ca exista si tineri capabili si dornici sa puna in aplicare ceea ce isi propun. Conceptul #ComeToSEAus ii indeamna pe tinerii constanteni sa fie mai increzatori in fortele proprii si mai motivati in a se implica, iar aceasta este o lectie de care cu totii avem nevoie. Felicitari orasului castigator”, a declarat Mihai Dragos, Presedinte, Consiliul Tineretului din Romania.

„Studiul, perseverenta si dedicarea sunt doar cateva din atuurile tinerilor care doresc sa contribuie la viitorul orasului in care locuiesc. Ne bucuram sa vedem atatea idei si proiecte noi care au ca scop dezvoltarea oraselor din Romania si mai mult decat atat, care isi propun sa intreprinda astfel de demersuri pe baza colaborarii dintre organizatiile de tineret, autoritatile publice locale si mediul privat.

Programul Capitala Tineretului din Romania este rampa catre valorificarea comunitatilor si ocazia prin care privirile sunt din nou orientate catre segmentul de tineri. Doresc sa felicit orasul Constanta si le urez succes in demararea si implementarea proiectelor”, a declarat Tudor Ogner, Presedinte, Federatia Tinerilor din Cluj.

Programul Capitala Tineretului din Romania este initiat si coordonat de Comisia de Guvernanta pentru titlul de Capitala Tineretului din Romania – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).