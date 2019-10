Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca este nedrept si jenant ca Bulgariei sa i fie ridicat MCV si Romaniei nu. Europarlamentarul a catalogat ultimul raport MVC drept "o decizie politica urata impotriva Romaniei", mentionand ca "nu este in regula ce s-a intamplat".



"Nedrept. Nedrept si jenant, sa vezi Bulgaria, unde inca se impusca ziaristi si se omoara oameni de afaceri ca i se ridica MCV-ul si in Romania nu. Sa vezi Croatia, care numai ce a intrat in Uniunea Europeana ca este primita in Spatiul Schengen. Credeti-ma, as fi intors masa Consiliului European in plina sedinta.

Nu poti sa-i ridici MCV-ul Bulgariei si sa-l lasi Romaniei. Bulgarii au refuzat sa faca DNA, au refuzat sa faca ANI, a facut insa un lucru: politicienii au platit bine presa sa nu vorbeasca de coruptie si treaba-i buna", a spus Basescu, citat de adevarul.ro.