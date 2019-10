Nicusor Dan a reactionat dupa aparitia in presa a informatiei potrivit careia Asociatia "Salvati Bucurestiul" ar fi dat in judecata 70 de proprietari persoane fizice.



"Un site obscur a publicat un articol 'Nicusor Dan da in judecata cetatenii'. Articolul a fost preluat ca atare de mai multe entitati media. Cu exceptia notabila a site-ului B1.ro, nu mi s-a cerut un punct de vedere. Adevarul este urmatorul.

In 2013 am atacat in instanta autorizatia de construire pentru imobilul din Maria Rosetti 38. La momentul actiunii Inspectoratul de Stat in Constructii se pronuntase pe faptul ca autorizatia este ilegala. In esenta, cladirea veche se demolase fara avizul Ministerului Culturii, desi era in zona protejata, iar blocul nou are P+9 etaje desi Planul Urbanistic General prevede P+4 etaje. Am chemat in judecata emitentul, Primarul Sectorului 2, si proprietarul terenului, o firma.

Procesul nu s-a terminat pana azi. Fara sa le spuna ca exista un proces, firma a vandut aprox. 70 de apartamente din bloc. Cand am constatat modificarea in cartea funciara, am semnalat judecatorului, iar acesta i-a introdus pe cei 70 noi proprietari in cauza, intrucat sunt direct interesati. Cativa dintre acesti proprietari ne-au contactat, i-am sfatuit sa cheme in garantie primarul care a dat autorizatia astfel incat in situatia in care se dispune demolarea blocului ilegal sa isi recupereze banii platiti.

Deci situatia provine din doua cauze: 1) o firma a vandut apartamente fara sa spuna ca sunt in litigiu; 2) procesul dureaza de peste 6 ani.

Am propus zilele trecute in plenul parlamentului un amendament la legea constructiilor care sa previna astfel de situatii (am pus aici pe facebook filmarea): daca Inspectoratul de Stat in Constructii constata ca autorizatia este nelegala, suspenda el autorizatia deci santierul. Plenul parlamentului a respins amendamentul meu", a scris Nicusor Dan pe Facebook.