Un elev in varsta de 15 ani s-a accidentat grav, dupa ce a cazut de pe balustrada, la Scoala Gimnaziala din Odoreu, fiind necesara transportarea sa cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj-Napoca.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare, Paula Gabor, incidentul a fost sesizat pe numarul unic 112 si a avut loc vineri dimineata, atunci cand un elev de 15 ani s-a urcat pe o balustrada, la etajul doi al scolii, de unde a cazut si s-a accidentat grav.

Reprezentantii Inspectorului Scolar Judetean (ISJ) Satu Mare precizeaza, printr-un comunicat de presa, faptul ca elevul era cunoscut ca avand grave probleme de comportament in scoala si in afara ei.

"In cursul zilei de 25 octombrie, un elev din clasa a VIII-a de la Scoala Gimnaziala Odoreu a cazut de pe balustrada scarilor din scoala, in pauza de la ora 9,,00. Profesorul de serviciu a chemat imediat ambulanta si elevul a fost transportat la UPU Satu Mare. Dupa incident, elevul era constient si foarte agitat. Directorul scolii a anuntat despre producerea accidentului politia din localitate, primaria si inspectoratul scolar judetean. Elevul, cunoscut cu grave probleme de comportament in scoala si in afara ei, era cuprins intr-un program de consiliere la cabinetul scolar. A fost elevul scolii in clasele I-V, dupa care a frecventat clasele VI-VIII la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare. Declarat repetent in clasa a VIII-a la Liceul cu Program Sportiv, s-a inscris din septembrie, pentru a repeta clasa, la Scoala Gimnaziala Odoreu", se arata in comunicatul mentionat.

Potrivit sursei citate, elevul a venit la scoala doar in apropierea orei 9,00, s-a dus in clasa lui, iar mai apoi a iesit in pauza si s-a urcat pe balustrada de pe care a cazut.

Seful ISJ Satu Mare, Calin Durla, a precizat, pentru Agerpres, ca starea elevului a necesitat solicitarea elicopterului SMURD pentru transportul sau la Cluj-Napoca.

ISJ Satu Mare a dispus realizarea unei anchete pentru cercetarea circumstantelor in care s-a produs accidentul, o alta ancheta fiind demarata de Politie.

Elevul ar fi consumat etnobotanice

Elevul era cunoscut drept un consumator de etnobotanice si e posibil sa se fi aflat sub influenta acestora si in momentul producerii accidentului, potrivit sefului Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Satu Mare, Calin Durla.

"Cei de la UPU mi-au precizat faptul ca elevul a ajuns de mai multe ori la ei din cauza consumului de etnobotanice. E posibil ca tanarul sa fi fost sub influenta lor si in momentul in care a cazut de pe balustrada", a precizat Calin Durla.

Acesta a adaugat ca elevul a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital de la Cluj-Napoca, starea lui fiind stabila in acest moment.

"A fost necesara transportarea lui la Cluj-Napoca doar pentru ca spitalul din Satu Mare nu avea chirurgie pediatrica si era nevoie de o interventie chirurgicala in zona abdominala. Acum starea lui este stabila", a precizat seful ISJ.