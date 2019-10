Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza in legatura cu imaginile date recent publicitatii cu interventia de la Colectiv.



"Ori trimiteai ospatari pentru acea interventie, poate aia erau mai buni, la Bamboo ospatarii au evacuat oamenii si nu a fost afectat nimeni si a ars la fel cum s-a intamplat si la Colectiv. Dar ospatarii erau antrenati pentru situatia in care aparea incendiu, ISU nu a fost antrenat pentru situatia in care a aparut un incendiu. (...)

Acest ISU este gestionat ca fiind proprietatea domnului Arrafat si a fost impins (...) sa substituie Ambulanta. In loc sa fie complementar Ambulantei, ISU a reusit sa faca Ambulanta complementara, oarecum, pentru ISU, ceea ce este nepermis. La accidente, omul are nevoie de medic si nu de un paramendic, care e pompier si a fost invatat sa faca respiratie artificiala si atat. (...) Distrugerea ambulantei in detrimentul ISU a fost o mare greseala strategica pentru care nu e de vina Arafat", a spus Basescu la B1 TV.