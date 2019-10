Presedintele PSD, Viorica Dancila a participat la inaugurarea Centurii Bacau, primii kilometri de autostrada din Moldova, mergand pe bicicleta, alaturi de Mihai Fifor si ceilalti constructori.



"In urma cu trei luni am venit aici si impreuna am vazut ceea ce s-a realizat si am promis ca ma voi intoarce sa vad stadiul lucrarilor. Acest lucru si situatia in care ne aflam arata buna conlucrare intre Guvern si administratia de aici, buna conlucrare cu gryupul de lucru in subordinea prefectului, buna conlucrare cu cei care m-ati informat in fiecare zi despre stadiul lucrarilor de aici.

Acest lucru arata ca se poate si indiferent de ceea ce spun altii noi vom spune intotdeauna adevarul, ca aceasta centura s-a realizat cu sprijinul Guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut sa aduca bine in viata cetatenilor. Va felicit pentru aceasta abordare si ma bucur ca acest obiectiv va purta semnatura PSD si a Guvernului Dancila", a declarat Dancila, citata de gandul.info.