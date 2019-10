Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca nu a fost la curent cu inregistrarea ISU de la Colectiv si ca nu are de gand sa isi inainteaze demisia din functie.



"Nu am stiut de acest film, nu am ascuns filmul si nu am dat dispozitie sa fie ascuns filmul. (...) Acest film nu aduce aspecte noi asupra interventiei. El arata cateva secvente din interventie si in aceste secvente se vad pompierii, mai ales intr-o anumita locatie unde se scoteau victimele si decedatii de acolo. Nu arata per ansamblu toata interventia. Mai mult decat atat, acest film prinde primele momente, momentele in care inca nu toate echipajele sosisera, nu existau destule targi, nu existau destule materiale, dar el nu arata in acelasi moment locul unde erau dusi ranitii si unde au fost tratati, departe de locul unde se filma.

Pozitia mea despre partea cu demisia sau cu demiterea - e dreptul oricarui Guvern care vine si oricarui premier si oricarui ministru care vine aici sa-mi zica «Nu vreau sa mai lucrez cu tine!». Si, credeti-ma ca nu voi sta un minut mai mult. Eu nu-mi inaintez demisia, pentru ca nu vreau sa aud niciodata ca «Tu ai plecat, nu noi te-am dat afara». Cine vine poate sa decida sa-mi spuna sa plec si plec. La plecare voi face urmatorul lucru - voi explica amanuntit unde era sistemul, unde l-am gasit in 2007, cand am venit la Ministerul Sanatatii, unde am ajuns cu el si ce am gasit in 2014, cand am venit la Ministerul de Interne si au crescut responsabilitatile, inclusiv pe partea situatiilor de urgenta si aviatie si mai ales ce s-a realizat pana acum, unde suntem acum si care sunt planurile pentru urmatoarea perioada, care sunt in curs de realizare (...)

Primesc mesaje continue si multe dintre ele cu injuraturi, cu insulte, (...) se doreste cresterea nivelului emotional pana in data de 30 si folosirea acestui lucru intr-un sens sau altul, nu stiu care e motivul, poate ca asta e motivul, oricum cineva incearca sa creasca la nivelul populatiei furia si nemultumirea si sa o indrepte impotriva unor institutii si a unor persoane", a spus Arafat intr-un video postat pe Facebook, potrivit jurnalul.ro.