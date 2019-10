O femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Babiciu, a decedat dupa ce a fost lovita timp de aproape doua zile, apoi sugrumata, suspect de comiterea faptei fiind concubinul sau, un cioban in varsta de 46 de ani, care a fost arestat preventiv.



Omorul ar fi avut loc in seara zilei de 22 octombrie, in comuna Babiciu, pe fondul consumului excesiv de alcool si al geloziei, au precizat procurorii.

Potrivit sursei citate, procurorii au stabilit ca barbatul a inceput sa o agreseze pe femeie in ziua de 21 octombrie, cu pumnii si un ciomag, apoi a continuat sa o loveasca si pe parcursul zilei de 22 octombrie, iar in seara respectiva a sugrumat-o.

"In fapt, s-a retinut ca, in data de 21 octombrie, pe fondul consumului excesiv de alcool si al geloziei, inculpatul C.G. i-a aplicat concubinei sale S. E., mai multe lovituri cu pumnii si un ciomag, peste tot corpul, iar in data de 22 octombrie pe fondul discutiilor anterioare, dar si al consumului de alcool, a agresat-o din nou pe victima, de mai multe ori pe parcursul zilei si, ulterior, in seara aceleiasi zile, acesta a sugrumat-o", se arata in comunicat.

Medicii legisti au stabilit ca moartea femeii a fost violenta si a fost consecinta sugrumarii, in conditiile unui politraumatism prin agresiune individuala, scrie Agerpres.

"Din constatarile preliminare intocmite de catre SJML Olt a rezultat faptul ca victima S. E., de 44 de ani, a prezentat: echimoze, hematoame, excoriatii, plagi contuze; fractura piramida nazala; fractura unghi mandibular drept; multiple infiltrate hemoragice epicraniene; hemoragie leptomeningee, temporal bilateral si cerebeloasa; contuzie cerebrala difuza; fractura corn drept hioid si fractura mediana cartilaj tiroid cu infiltrate hemoragice in tesuturile moi ale gatului; Diagnostic de deces: a) insuficienta respiratorie acuta; b) sugrumare; c) politraumatism prin agresiune individuala. Moartea a fost violenta si s-a datorat insuficientei respiratorii acute, consecinta unei sugrumari in conditiile unui politraumatism prin agresiune individuala. Moartea poate data din data de 22 octombrie", au fost concluziile legistilor, potrivit sursei citate.

Barbatul a fost retinut in ziua de 23 octombrie si a fost arestat preventiv in ziua urmatoare, el fiind inculpat pentru omor. El era angajat ca cioban la o ferma de animale din comuna Stoenesti.