Gheorghe Dinca a facut nenumarate reclamatii in puscarie. Una dintre ele este ca mancarea care i se serveste in arest este mult prea acra.

Intr-una dintre reclamatii, Gheorghe Dinca cere sa se faca o ancheta interna la bucataria centrului de detentie. Acesta s-a mai plans si de cearsafurile care nu ii sunt schimbate mai des.

Criminalul de la Caracal este nemultumit si de atitudinea pe care ceilalti detinuti o au fata de el. Acestia il injura si il scuipa, iar gardienii nu iau nicio masura.

Dinca a amenintat ca daca nu se va face nimic in privina comportamentului celorlalti detinuti, nu va mai colabora cu anchetatorii, potrivit site-ului adevarul.ro.

"Conditiile sunt aceleasi pentru toata lumea. Incearca si el marea cu degetul. In arest are lenjeria mult mai curata decat ce avea acasa, din ce am vazut eu. Nu prea este agreat de detinuti acest comportament infractional. Sunt marginalizati chiar si in inchisoare", a spus presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din MAI, Dumitru Coroana.