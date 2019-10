Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Armatei Romane.



"Astazi, 25 Octombrie, e Ziua Armatei Romane. Ziua eliberarii ultimei brazde, in 1944, de sub jugul fascist.

Este o zi a bucuriei, dar, in egala masura, si a intristarii. De ce a intristarii? Pentru ca pe 25 octombrie 1944 s-a demarat operatiunea sovietica de transformare – a se citi mutilare – a Armatei Romane pentru ca noii ”prieteni” de la Rasarit stiau ca Armata e coloana vertebrala a unei natii si Romania trebuia cu orice pret incovoiata. Istoria a consemnat ca, astfel, militarii romani, de la generali la subofiteri, au platit intai pretul sangelui, apoi pe cel al libertatii.

Nici imediat dupa caderea comunismului lucrurile nu s-au asezat deplin pe fagasul firesc si, din pacate, nici acum lucrurile nu sunt asa cum ar trebui sa fie.

Dupa `89, Armata a deschis drumul care a dus la integrarea Romaniei in Alianta Nord-Atlantica, s-a implicat in misiuni impotriva terorismului de orice fel si in diverse parti ale lumii si a avut oameni in trupele ONU de mentinere a pacii din Kosovo. Armata Romaniei a parcurs un amplu proces de restructurare, transformare si modernizare, devenind pe zi ce trece un corp puternic profesionalizat, o forta apreciata in cadrul NATO.

Ziua Armatei trebuie sa ne aminteasca nu doar de jertfa eroilor de la Carei, ci si de lipsa dotarilor (MIG-uri care nu zburau, fregate fara armament, submarin decorativ, TAB-urile vechi). Mai ales, de procentele infime din PIB alocate. Si sa nu uitam de epurarea permanenta a militarilor incomozi, nu foarte diferita de practicile anilor 50.

Sa recunoastem o realitate amaruie: soldatii romani merg si lupta in teatrele straine de operatiuni din patriotism, din onoare, pentru ca inteleg sa-si faca datoria fata de tara, dar si pentru ca in felul acesta castiga un banut in plus, adesea stropit cu sange.

De Ziua Armatei, doresc sa-mi prezint sincere omagii si intreaga mea apreciere pentru eroismul de care au dat dovada mereu militarii nostri, pentru profesionalismul lor, puterea de sacrificiu, devotamentul si capacitatea de adaptare adesea nu gratie, ci in pofida conditiilor care le-au fost asigurate.

La multi ani, dragi soldati ai tarii mele!", a scris Tariceanu pe Facebook.