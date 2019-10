Prioritatea strategica a Romaniei este si va ramane o relatie transatlantica puternica, iar in prezent Armata tarii noastre este o institutie profesionalizata si performanta, "demna de trecutul si eroii ei", a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis.





"Sarbatorim astazi 75 de ani de la eliberarea integrala a teritoriului Romaniei de catre armata noastra, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Aceasta aniversare are o semnificatie cu atat mai profunda, cu cat tot anul acesta se implinesc si 15 ani de la intrarea Romaniei in NATO, un bun prilej asadar de a onora sacrificiile si implicarea tuturor celor care au aparat unitatea statului roman si identitatea noastra nationala. Parcursul euroatlantic si european al Romaniei s-a bazat si pe profesionalismul si seriozitatea cu care armata a participat la operatii militare in afara teritoriului national, acolo unde interesele tarii noastre o cereau, alaturi de aliatii nostri", a afirmat Iohannis, la ceremonia militara de la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei.

El a spus ca "schimbarile de paradigma privind securitatea internationala si regionala determina necesitatea adaptarii conceptului de aparare a tarii si de securitate nationala la dinamica din ce in ce mai imprevizibila a mediului de securitate international, in care riscurile si amenintarile se amplifica si se diversifica permanent".

"In prezent, Armata Romaniei este o institutie profesionalizata si performanta, avand o contributie decisiva la indeplinirea angajamentelor Romaniei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si la implementarea Politicii de Aparare si Securitate Comuna in Europa, prin participarea la misiunile comune, desfasurate pentru combaterea terorismului international, precum si la promovarea securitatii si stabilitatii regionale. Apartenenta la NATO, la Uniunea Europeana si amplificarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii confera Romaniei cel mai inalt grad de securitate si un profil de partener serios si responsabil, consolidat la nivel international. Mai mult, Romania nu este doar un beneficiar, ci si un furnizor de securitate si de viziune despre cum trebuie organizata securitatea internationala, pentru ca fara actiune constanta si coerenta, fara management riguros, fara coordonare intre institutii vom ramane mereu doar la bune intentii si jumatati de masura", a afirmat Iohannis.

Presedintele a subliniat ca "prioritatea strategica a Romaniei este si va ramane o relatie transatlantica puternica".

"Consolidarea profilului si a vizibilitatii Romaniei in NATO constituie un obiectiv strategic pe care voi continua sa il urmaresc cu consecventa. De altfel, la summiturile NATO am obtinut rezultate notabile, precum atingerea obiectivelor tarii noastre in cadrul procesului de implementare a prezentei inaintate a NATO, asigurarea coerentei acestui proces intre nordul si sudul flancului estic sau atentia sporita acordata regiunii Marii Negre. Romania a reiterat constant necesitatea consolidarii prezentei aliate avansate pe intreg flancul estic al NATO, solicitand implicarea suplimentara a aliatilor pentru asigurarea misiunilor de politie aeriana si de patrulare maritima, respectiv pentru operationalizarea structurilor de lupta, de comanda si control NATO, dispuse pe teritoriul national, ca parte a Structurii de Forte a NATO", a adaugat seful statului.

El a mai spus ca asigurarea securitatii extinse a Romaniei include si dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor strategice existente, in special a celui cu Statele Unite ale Americii, mentionand vizita recenta in SUA, unde a discutat cu presedintele Statelor Unite despre asigurarea unei prezente militare consistente a Statelor Unite in Romania si in Marea Neagra.

"Este esential ca angajamentul cu privire la cresterea bugetului pentru Aparare sa fie respectat, pentru ca aceasta initiativa a adus recunoasterea aliatilor si beneficii certe pentru securitatea Romaniei", a mai afirmat presedintele.

Presedintele Iohannis a evidentiat participarea militarilor Armatei Romaniei, sub egida ONU, NATO si UE, la misiuni de combatere a terorismului, de sprijinire a pacii sau umanitare, aratand ca aceasta reprezinta "dovada ca tara noastra intelege sa-si respecte cu responsabilitate obligatiile pe care si le-a asumat".

"Imi exprim aprecierea si recunostinta pentru cei peste 1.000 de militari care isi indeplinesc cu profesionalism misiunile in teatrele de operatii, riscandu-si viata in numele angajamentelor luate de Romania ca membru al Aliantei Nord Atlantice. Cu acest prilej, salut si participarea a peste 100 de militari romani la Grupul de Lupta al NATO din Polonia, condus de Statele Unite ale Americii, precum si a celor din cadrul misiunilor conduse de Uniunea Europeana in Bosnia si Hertegovina sau in Georgia. Urez, totodata, mult succes aviatorilor detasati pe continentul african, in premiera, in cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare in Republica Mali", a mai spus Iohannis.

Seful statului a transmis militarilor ca Armata Romaniei este "demna de trecutul si eroii ei".

Iohannis: "Armata Romaniei este privita cu multa incredere si respect atat in tara, cat si peste hotare"

"Sunt mandru ca Armata Romaniei de astazi, demna de trecutul si de eroii ei, ramane pentru poporul roman un reper moral, o ancora de stabilitate si este privita cu multa incredere si acelasi respect atat in tara, cat si peste hotare", a spus Iohannis.

El a mentionat ca, in semn de pretuire si apreciere pentru rezultatele deosebite obtinute, a decorat, cu prilejul Zilei Armatei, Drapelul de Lupta al Comandamentului Fortelor Intrunite cu Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Cavaler cu insemne de pace pentru militari.

Totodata, presedintele a punctat ca 421 de militari din Academia Tehnica Militara "Ferdinand I", Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Institutul Medico-Militar Bucuresti si din Centrul de instruire pentru muzici militare au depus Juramantul militar, expresie a devotamentului fata de neam si patrie.

"Aduc un omagiu memoriei martirilor cazuti la datorie pe campurile de lupta pentru apararea tarii si in acelasi timp ii asigur de aprecierea si respectul meu pe veteranii de razboi, pentru tot ceea ce au realizat in beneficiul statului roman, sub culorile drapelului national", a mai afirmat Iohannis, mentionand ca a conferit si primele medalii comemorative "Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului" pentru a rasplati eforturile institutiilor care pastreaza, cinstesc si cultiva memoria eroilor si a faptelor de acum 100 de ani.

"Va felicit cu prilejul Zilei Armatei Romaniei si va urez succes in continuare in nobila misiune de a sluji patria sub tricolor! La Multi Ani, Armata Romaniei!", a transmis presedintele, in final, potrivit Agerpres.