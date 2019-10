Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a transmis un mesaj militarilor, cu ocazia Zilei Armatei Romane.

"Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul traditiilor militare, ci pentru intreaga noastra natiune, o zi in care cinstim trecutul glorios al armatei noastre, in care pretuim prezentul si ne gandim cu speranta la viitor.

La Paulis si la Carei, in Bucuresti si in marile orase, in cimitirele si la monumentele comemorative de razboi din tara sau peste hotare, depunem astazi coroane de flori si ne plecam fruntile in semn de omagiu si vesnica pomenire a celor cazuti in marile razboaie.

Sacrificiul si sangele eroilor natiunii au impus Romania in randul statelor independente ale Europei sfarsitului de secol XIX - la Plevna, Grivita ori Smardan.

Urmasii lor, prin rasunatoarele izbanzi de la Marasti, Marasesti, Oituz si alte legendare campuri de batalie ale Primului Razboi Mondial, faceau posibila Marea Unire din 1918.

Nu vom uita, niciodata, curajul si daruirea celor cazuti sub drapel, in ultimele doua decenii, in misiunile internationale, ori in actiunile desfasurate in tara.

Le datoram vesnica recunostinta si vom fi permanent aproape de familiile lor, pentru ca Armata Romaniei a fost si va ramane intotdeauna o familie unita.

Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, doresc sa transmit tuturor militarilor care isi servesc tara sub drapel, in randul cadrelor active, in rezerva sau retragere, cele mai alese ganduri de pretuire si respect.

Dumnezeu sa binecuvanteze Armata Romaniei!

La multi ani!

a scris secretarul general al PSD