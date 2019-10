Andrei Caramitru, membru USR, nu intelege daca filmul de la Colectiv, care a aparut a doua zi dupa ce Victor Ponta a anuntat ca nu va vota Guvernul Orban, si investigatia Rise Project despre Dan Barna, dupa ce USR a pus "niste conditii minimale de bun simt" noului guvern, sunt niste coincidente.

"Democratia 'originala' sau teatrul cu papusi

Deci ce se intampla zilele astea?

* USR spune ca nu e sigur ca intra in noul guvern si pune niste conditii minimale de bun simt. Apare imediat investigatia Rise si linsarea mediatica generalizata a USR si a lui Barna

* Ponta spune ca nu voteaza guvernul. A doua zi apare filmul de la Colectiv. Si se pun presiuni publice pe Tudose sa se delimiteze acum de Ponta si sa aduca voturile (Tudose e absolvent academia de informatii, om simpatic de altfel).

Eu nu stiu daca astea sunt sau nu coincidente. Nu imi place cand lumea crede in conspiratii. Insa - nu pot sa nu observ ce frumos au picat tocmai acum. Si ca ii folosesc toate astea unui singur om - care tace mult de tot pe un deal. Ca sa aiba guvernul lui fix inainte de alegeri. Ce noroc are - aproape ireal. Macar daca tot ai norocul asta asa de mare - sa fi promis guvernul asta ca taie pensiile speciale si ca face alegeri in 2 tururi. Asta e mai greu.

Insa stau totusi sa ma intreb:

* de ce nu a aparut nimic mai devreme despre Colectiv? 4 ani???

* De ce nu au aparut informatii despre PSD cand de exemplu Iohannis avea in pix desemnarea Vasilicai? De ce atunci nu se putea si acuma se poate? Ca Parlamentul e fix la fel

* De ce nu a mai aparut nimic din valiza Tedrum - ca sa nu cada tot esafodajul ca doar firma aia nu era doar a lui Dragnea nu-i asa?

* De ce nu apare absolut nimic despre OUG114 (relatia cu rusii si Gazprom)?

* De ce nu apare nimic despre 10 August?

The dark side is strong", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.