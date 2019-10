Ritmul de mers al persoanelor cu varsta de peste 40 de ani poate fi un indicator al gradului de imbatranire al creierului si al intregului organism, conform unui studiu efectuat la Duke University din SUA, citat de BBC si Xinhua.



Persoanele care obisnuiesc sa mearga incet prezinta o ''imbatranire accelerata'', plamanii, dantura si sistemul lor imunitar fiind intr-o stare mai avansata de degradare in comparatie cu indivizii care merg intr-un ritm mai alert, potrivit studiului publicat vineri in jurnalul JAMA Network Open.

Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au studiat timp de 45 de ani aproape o mie de persoane nascute in acelasi an in Noua Zeelanda.

Oamenii de stiinta au descoperit de asemenea ca rezultatele testelor cognitive efectuate cand cei 904 participanti la studiu aveau varsta de trei ani puteau prezice ritmul de mers al acestora la 45 de ani si prin urmare puteau fi facute estimari legate de evolutia persoanei si de cat de repede va imbatrani.

Cele mai recente analize ale creierului au indicat ca cei care merg mai lent tind sa aiba un volum total al creierului mai mic, o grosime medie inferioara a cortexului cerebral, o suprafata mai mica a creierului si o incidenta mai mare a leziunilor mici in substanta alba.

Studiul sugereaza existenta unor indicii la inceputul vietii prin care se poate estima viteza de deplasare a unei persoane in jurul varstei de 40 de ani, desi unele dintre diferente in ceea ce priveste starea de sanatate si cognitia pot fi asociate stilului de viata ales, scrie Agerpres.

Echipa internationala de oameni de stiinta a declarat ca descoperirea reprezinta ''o surpriza uimitoare''.

Medicii masoara deseori ritmul de mers al unei persoane pentru a evalua starea generala de sanatate a sa - in special in cazul indivizilor trecuti de 65 de ani - acesta fiind un bun indicator al fortei musculare, a functiei plamanilor, a echilibrului, a starii coloanei vertebrale si a vederii.

De asemenea, ritmul lent de mers a fost asociat cu un risc mai mare de dezvoltare a dementei si declinului cognitiv.

''Acest studiu a relevat ca un ritm lent de mers semnaleaza o problema cu cateva decenii inainte de varsta inaintata'', a declarat Terrie E. Moffitt, autoare principala a studiului, de la King's College London si Duke University.

Potrivit oamenilor de stiinta, masurarea vitezei de mers la varsta frageda poate fi un mod de testare a tratamentelor pentru a incetinirea imbatranire. De asemenea, ar fi un indicator timpuriu al sanatatii creierului si corpului, astfel incat oamenii sa poata face schimbari in stilul lor de viata cat timp sunt inca tineri si sanatosi, au adaugat cercetatorii.

Conform concluziei unei echipe de cercetatori din China, publicata recent in jurnalul PLOS ONE, monitorizarea modului in care oamenii merg poate contribui la evaluarea calitatii somnului lor cu ajutorul algoritmilor specifici invatarii automate.