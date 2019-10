La ce te-ai gandit cand ai vazut acest titlu? La gameri, la o industrie care se dezvolta de la un an la altul? Daca da, nu ai gresit, insa continutul textului vizeaza aspecte mai complexe decat atat.



Scaunele de gaming reprezinta un subiect pe care ar trebui sa il abordam mult mai des decat s-a intamplat pana in prezent. Asta pentru ca aici nu e vorba numai despre confortul ultra pasionatilor de gaming, ci si despre sanatatea noastra, a celor care zilnic lucreaza intre sase si zece ore sau uneori chiar mai mult, la un birou.

Principalul beneficiu al unui scaun de gaming

Principalul beneficiu al scaunelor de gaming este ca preintampina durerile de spate. Ti se pare ca e putin lucru? Bine, mai vorbim cand (speram noi, daca) vei ajunge sa le traiesti in mod real, zi de zi si vei fi nevoit sa lucrezi in continuare, atat de multe ore la un computer, pe un scaun de birou obisnuit.

Daca esti agajator, e bine sa iei in calcul faptul ca o durere fizica poate deveni in timp mai puternica decat orice discurs motivational, decat orice obiectiv bazat pe organizare si eficienta.

Apropo de productivitatea muncii unui om, scaunele de gaming ofera un suport foarte interesant, de-a dreptul special, pentru zone precum: gat, spate, zona lombara si pentru coate. Circulatia sangelui este favorizata, starea de bine a celui care il ocupa se mentine timp mai indelungat decat in mod normal

Caracteristici tehnice de baza ale unui scaun de gaming care se respecta

Exista mult continut de calitate la nivel international si la noi in tara referitor la acest subiect. Parerea noastra este ca designul ergonomic al unui astfel de scaun este unul de o importanta majora in aprecierea calitatii unui scaun de gaming. Construirea scaunului efectiv, cu materiale textile, reprezinta un factor determinant in confortul pe care acesta il poate oferi.

De asemenea, acesta este, in acelasi timp, relativ usor de intretinut. Starea de bine, experienta placuta indusa in timpul orelor de lucru sunt esentiale pentru o eficienta sporita, deci, pentru rezultate pe masura asteptarilor.

Spatarul trebuie sa fie reglabil si trebuie sa poata fi blocat cu usurinta in pozitia dorita. Greutatea suportata este si ea un factor decisiv, un scaun de gaming care permite o greutate a utilizatorului de pana la 120 kg fiind o tinta de shopping foarte interesanta.

Cadrul e recomandabil sa fie din otel si inconjurat cu spuma rece. Astfel, scaunul va fi foarte rezistent si, desi initial ti se poate parea ca nu ai nevoie de o astfel de investitie, pe termen mediu deja vei observa faptul ca tocmai ai facut economii. Si asta pentru ca il poti folosi fie sa te joci, fie sa lucrezi, sa citesti, sa te odihnesti si sa meditezi sau sa iti faci planuri.

In plus, cele care permit si reglarea cotierelor fara un efort important pot fi considerate cu adevarat scaune de gaming confortabile. Acestea pot fi ajustate inclusiv din punct de vedere al inaltimii, prin manerul simplu de utilizat, pozitionat sub sezut.

Avantajele utilizarii unui scaun de gaming

Sa-i dam totusi Cezarului ce este al lui si sa mentionam faptul ca scaunele speciale dorite de catre impatimitii fenomenului de gaming sunt compatibile cu multe computeree, console precum XBox, PlayStation sau Wii, contribuind astfel la generarea unei stari de stabilitate, confort si concentrare in randul gamerilor.

Designul unui astfel de scaun este unul aparte intotdeauna, alungand monotonia oferita de catre obisnuitele scaune de birou. E vorba despre culori vii, imbinari specifice ale acestora si despre un mod indraznet de a duce arta la un nivel practic si puternic ancorat intr-un segment de business care inregistreaza cresteri de la un an la altul.

Pielea ecologica cu care sunt dotate unele scaune de gaming prezinta avantajul durabilitatii. Un astfel de scaun poate fi curatat foarte usor, oferind astfel, inclusiv o economie de timp.

O functie foarte importanta pe care ti-o recomandam cu o mare caldura este cea a suportului lombar, cu un efect benefic asupra mijlocului si spatelui.

Recomandari de final

Ti-o transmitem direct si fara ocolisuri. Nu te zgarci! Documenteaza-te in legatura cu mai bune solutii pentru tine si ia in calcul varianta de a cumpara un scaun de gaming care sa te ajute la mentinerea sanatatii tale, la cresterea productivitatii si la imbunatatirea starii generale de bine.

Nu sunt simple vorbe, pentru ca, in conditiile unui program zilnic prelungit la birou si in fata computerului ai tot dreptul sa investesti in tine, cumparand un scaun de gaming de calitate