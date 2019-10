Un tanar care a fost admis la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj - Napoca si-a dat demisia dupa doar trei saptamani, timp in care a observat mai multe nereguli in "sistem".



Iata mesajul tanarului, postat pe pagina sa de Facebook:

"Ma numesc "agent" Boran George si sunt un baiat din Caras-Severin care a fost plecat in Spania, impreuna cu familia, timp de 15 ani, adica de la varsta de trei ani. La varsta de 18 ani am decis sa fac "minunatul pas" de a ma intoarce in Romania. Deoarece visul meu din copilarie a fost sa devin politist, am zis ca cea mai adecvata optiune este cea de a da admitere la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj - Napoca.

Intrucat eu nu facusem nicio clasa in Romania, timp de aproximativ sase luni am fost nevoit sa iau intensiv ore de gramatica, limba romana si engleza, iar odata pregatit, am sustinut examenul de admitere, unde am obtinut 74 de puncte. Imi amintesc ca in momentul in care am vazut la avizier ca punctajul meu, care reprezenta media ultimului admis, a fost obtinut de mai multi concurenti, am fost convins ca n-am nicio sansa sa fiu declarat admis din moment ce eu facusem studiile in Spania, iar media mea de "BAC" era irelevanta. Asta e, mi-am zis, am picat.

Am iesit din scoala si am plecat spre casa, avand 250 de km de parcurs, cu gandul ca voi da un nou examen de admitere in anul urmator. A doua zi insa am avut parte de o surpriza. Am primit un telefon de la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj - Napoca si mi s-a comunicat ca s-au eliberat niste locuri si am fost si eu admis. Bucuros de vestea primita, m-am urcat din nou in masina si am plecat la Cluj, pentru a mi se lua masuri pentru uniforma", povesteste George Boran.

"De mai multe ori ne-au fost ceruti banii pentru a cumpara vesela la cantina si pentru a repara defectele complexului scolar care pot spune cu certitudine ca nici pana acum nu au fost remediate. Totodata, pentru a sustine tragerile in poligon am fost nevoiti sa achizitionam fiecare clasa etichete pentru a lipi tintele, adica mai 25 de lei/clasa.

Ne-a fost ceruta si suma de 13 lei, pentru a sustine proba sportiva de absolvire si 5 lei pentru "Locul de parcare" al echipajului SMURD, care a supravegheat intreaga activitate, plus copierea xerox a cursurilor care a fost peste 100 lei de persoana.

Tin sa mai spun ca ingredientele folosite in mancarea pe care o serveam la cantina erau de cea mai penibila calitate posibila, in asa hal incat mai bine de jumatate dintre elevi nu mancau la cantina, deci peste 100 de kilograme de mancare erau aruncate zilnic", aminteste tanarul de ”gratuitatea” invatamantului cu care s-a confruntat.

"Odata ce am terminat cu examenele si am absolvit scoala, am primit o pereche de pantaloni care nu erau de talia mea si nu intrau pe mine, o camasa cu insemne, o pereche de pantofi si cateva geci de politie cu care urma sa ma descurc urmatoarele saptamani pe teren. Am absolvit scoala pe 20 septembrie 2019, iar pe 1 octombrie 2019 a trebuit sa ma deplasez la IPJ Prahova unde eu, impreuna cu zeci de proaspeti absolventi, a trebuit sa ne cautam cazare in Ploiesti deoarece ne-au plimbat o saptamana pana sa stim unde am fost repartizati", isi aminteste tanarul primele zile ca agent.

"Multe drepturi figurau doar in scris"

Experienta din primele zile a fost suficienta pentru ca George Boran sa decida ca visul sau de a fi politist nu are nicio legatura cu realitatea cu care s-a confruntat: "Scarbit fiind din scoala, cand am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice cat si multe "drepturi" care figurau doar in scris, am decis sa imi dau demisia", mai scrie el.

Desi fusese avertizat ca odata cu depunerea demisiei vor incepe sicanele, pentru ca actul inaintat conducerii nu fusese contrasemnat de seful Inspectoratului Judetean de Politie, George Boran si-a amanat plecarea din sistem, incercand sa vada cum arata si viata adevarata de politist, pe teren.

"A cincea zi de umblat pe la inspectorat am aflat unde am fost repartizat, adica la Sectia 11 de Politie Drajna, Postul de Politie Cerasu. Odata ajuns pe teren m-am trezit intr-o sectie in care nu aveam caldura, toaleta si nici apa curenta unde sa ne spalam pe maini. Adica, daca mergeam la un caz de injunghiere si ma patam cu sange nu puteam sa beneficiez de o igiena normala pe care o gasesti in orice tara civilizata.

Sa nu mai spun ca in 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfa, nici catuse, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc... dar sa avem in vedere ca am avut apeluri "112" cu scandaluri destul de grave, cu peste 5 persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit sa merg cu mainile in buzunar si coada intre picioare rugandu-ma sa nu fie recalcitranti faptuitorii ca poate imi iau si bataie. Deci nimeni nu a fost interesat ca nu aveam echipament si dotare corespunzatoare si pur si simplu eram "carne de tun".

"Autospecialele cu care ne deplasam la aceste apeluri nu sunt mai presus de conditile "optime" oferite de Minister. Acestea nu sunt dotate nici macar cu sistem de cuplare pentru centurile de siguranta din spate. Deci daca ai "norocul" sa fii al treilea functionar cu "STATUT SPECIAL" si sa fii nevoit sa stai pe bancheta din spate la un apel "112" s-ar putea sa primesti gratuit cursuri de "zbor" din partea MAI", povesteste fostul politist.

In final fostul agent trage si cateva concluzii ale experientei prin care a trecut: "Deja m-am lungit prea mult, dar sincer, dupa 20 de zile in Politia Romana imi este de ajuns si unicul lucru pe care il iau cu mine este ajutorul pe care mi l-a dat Sindicatul "Mihai Viteazul" si ajutorul pe care mi l-a oferit domnul Marius Barbulescu, care pana la capat m-a sustinut si m-a ajutat si nu m-a vazut ca pe unul care vrea sa isi dea demisia pur si simplu, ci ca pe o persoana careia nu i s-au oferit drepturile legale de care trebuia sa beneficieze.

Pana cand trebuie umiliti politistii? Pana cand sa se iese in strazi cu pieptul dezvelit si cu centura goala pentru ca "nu sunt" bani de echipament? Doresc sa vad macar pentru colegii care au ramas in "afacerea voastra" o schimbare in bine, findca pentru mine nu va fi, pe mine de astazi m-ati pierdut... nu am de gand sa mai imi risc viata pentru voi...".