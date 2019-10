Un barbat in varsta de 40 de ani s-a aruncat din autocar, in mers, pe sosea. Incidentul a avut loc in judetul Brasov.

Pasagerul, barbatul de 40 de ani, a declansat iesirea de urgenta din spatele autocarului si s-a aruncat pe sosea, in timp ce vehiculul se deplasa. Incidentul a avut loc la intrarea in orasul Codlea, judetul Brasov, pe DN1(E68) Brasov - Fagaras, potrivit realitatea.net. In urma impactului, barbatul a murit.

