Presedintele USR, Dan Barna, candidat la alegerile prezidentiale, a declarat joi, la Oradea, ca solicita, in mod ferm, autoritatilor sa incheie dosarul Colectiv, fiind surprins de existenta filmarii oficiale difuzate joi, la patru ani, de media centrala.





"Filmul pe care l-am vazut astazi este facut chiar de pompierii de la fata locului si e incredibil ca, la patru ani, filmul acesta nu a fost luat in calcul de autoritati. L-au ascuns in loc sa-l foloseasca in raport si in analize. In conditiile acestui subiect dramatic arata, de fapt, intentia de a musamaliza subiectul. Tocmai pentru ca vorbim de un accident. Eu nu cred in teorii stiintifice cu teroristi", a spus Dan Barna.

Acesta a mentionat ca el insusi a pierdut o prietena buna in acel incendiu, in memoria tuturor victimelor si a urmasilor lor autoritatile avand datoria sa ofere "raspunsuri asumate".

"Este cel putin surprinzator - si astept pozitia oficiala a autoritatilor - sa aflam acum, dupa patru ani, ca exista un film oficial - si nu o filmare facuta de la sold de un trecator - care nu a fost luat in calcul si care arata ca lucrurile nu au functionat asa cum ar fi trebuit sa functioneze. Dar astept pozitia autoritatilor si, mai ales, cer asta autoritatilor in mod ferm ca acest dosar sa se incheie", a precizat, intr-o conferinta de presa, Dan Barna.

Presedintele USR a solicitat acest lucru deoarece "nu putem sa asteptam si sa permitem ca si dosarul Colectiv sa aiba aceeasi soarta cum au avut Mineriada, Dosarul Revolutiei sau Dosarul 10 august care si el pare ratacit prin niste birouri".

"Dosarul Colectiv este genul de situatie unde statul roman trebuie sa dea niste raspunsuri si unde trebuie sa avem niste concluzii foarte clare. In situatia accidentelor nautice dosarele se inchid dupa doi ani si jumatate - trei ani. Dosarul Colectiv este o astfel de tragedie si noi suntem la patru ani de la tragedie. Nu mai exista nicio scuza pentru ca acest dosar sa nu fie solutionat si prezentat opiniei publice. Este o tema care nu mai poate sa ramana in uitare pentru ca victimele si urmasii acestora merita niste raspunsuri asumate de statul roman", a conchis Dan Barna.

Candidatul Aliantei USR PLUS se afla joi in Bihor in campania pentru alegerile prezidentiale. Cu aceasta ocazie a fost inaugurat noul sediu al filialei judetene USR situat in Oradea, in palatul din strada Vasile Alecsandri nr. 1. Dan Barna urmeaza sa isi continue turneul electoral vineri in Salaj, apoi in Satu Mare, potrivit site-ului Agerpres.