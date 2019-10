Imaginile publicate de presa in legatura cu tragedia de la Clubul Colectiv nu acopera intreaga interventie din acea noapte, care a durat aproximativ cinci ore, si vor fi puse la dispozitia oricarei structuri abilitate care solicita acest lucru, a afirmat, joi, colonel Cristian Radu, prim adjunct al Inspectorului general al IGSU.



"Imaginile care au fost difuzate pe posturile de televiziune sunt inregistrate de colegii nostri si nu sunt un film continuu din momentul in care interventia a debutat pana la momentul finalizarii ei. Interventia avut o durata de aproximativ cinci ore, iar imaginile respective au o durata de aproximativ 20 de minute. (...) A fost vehiculata informatia ca, la nivelul Centrului operational national al IGSU, s-a luat decizia de a fi ascunse aceste imagini. Eu sunt seful acestei structuri si afirm cu toata responsabilitatea ca nu am comunicat nimanui, nu am ordonat nimanui, ba dimpotriva imaginile exista in format original la nivelul ISU Bucuresti Ilfov si vor fi puse la dispozitia oricarei structuri abilitate care solicita acest lucru", a declarat Cristian Radu intr-o conferinta de presa.

Un film cu o durata de aproximativ 20 de minute prezentand prima parte a interventiei autoritatilor dupa incendiul de la Colectiv a fost postat joi, pe site-ul Libertatea.