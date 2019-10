Parchetul General anunta ca a solicitat joi Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video cu locul tragediei de la clubul Colectiv, aparuta in presa, procurorii sustinand ca nu au avut la dosar aceasta inregistrare.

"Referitor la inregistrarea video difuzata in spatiul public privitoare la tragedia petrecuta in data de 30 octombrie 2015 in clubul 'Colectiv' din Bucuresti, avand in vedere si solicitarile primite din partea mass-media referitoare la acest subiect, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica nu au avut la dosarul cauzei inregistrarea video in cauza si nici nu au avut cunostinta de existenta acesteia in cursul derularii anchetei penale, care s-a finalizat prin trimiterea in judecata a unui numar de sase persoane fizice si doua persoane juridice. Inregistrarea video a fost solicitata astazi, 24 octombrie 2019, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, urmand a fi valorificata in cadrul urmaririi penale in cauza aflata in prezent pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica, referitoare la incendiul din clubul Colectiv", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Ziarul "Libertatea" a prezentat joi o inregistrare video cu primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv, filmarea avand aproape 21 de minute, scrie Agerpres.

Jurnalistii sustin ca aceasta inregistrare nu a fost facuta publica niciodata, filmarea fiind tinuta "ascunsa" de catre ISU.

Inregistrarea ar fi fost furnizata jurnalistilor de catre un ofiter de pompieri, care sustine ca imaginile au fost vazute de un mic grup de ofiteri superiori ISU si nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Ciolos, dar nici procurorilor care realizau ancheta in dosarul "Colectiv".

