Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, informeaza ca a facut plangere in instanta impotriva celor care i-au adus acuzatii in legatura cu proiectul de amenajare al Padurii Parc Baneasa.



"In ceea ce priveste o alta mare, imensa, dezinformare, referitor la acest subiect am facut dimineata deja plangerea, pentru ca nu putem sa ne lamurim doar in declaratii politice. Vreau sa fim in fata instantei si acuzatorii sa aduca dovezile. S-a spus ca primarul general doreste votul consilierilor generali pentru a obtine de la Guvern, de la Romsilva, padurea Baneasa, sa o transforme in padure-parc, deoarece primarul general are interese economice in acea zona. In primul rand, padurea Baneasa se afla in extravilanul municipiului Bucuresti. Conform legii, nu se poate construi absolut nimic, nu cum aberant s-a afirmat ieri de catre un asa-zis ONG eco-civic, preluate acele informatii cu nesabuinta si fara o minima cercetare si informare si de catre anumiti colegi din Consiliul General din Opozitie. Dar ne vom vedea in fata instantei si de aceasta data nu imi mai retrag plangerea.

Padurea parc, precum si extinderea Gradinii Zoologice sunt proiecte initiate acum cativa ani de zile, dar care au fost ingropate. Inclusiv consilierii generali PNL au votat in 2013 preluarea Padurii Baneasa de la Romsilva la Municipiu, asa cum a fost data de Regele Mihai I inca din 1930, pentru Municipiul Bucuresti, in scopul amenajarii unei paduri parc. Acel proiect a fost votat in 2013 inclusiv de catre consilierii generali PNL. Atunci era bine ca au votat ei. Acum, ca primarul general Gabriela Firea doreste sa aduca din nou in atentia publicului, prin masuri administrative, Padurea Baneasa, nu este bine. Pe acest subiect ne vedem la instanta. Nu se poate construi nimic. Nu vrea nimeni sa construiasca nimic, nu vrea nimeni sa defriseze, sa taie vreun copac. Legea interzice. Si chiar daca legea ar fi permis, nu am fi fost noi aceia care sa defrisam", a declarat Firea, citata de jurnalul.ro.