Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reactionat in legatura cu materialul publicat de jurnalistii de la Libertatea, mentionand ca nu ar avea cunostinta de imaginile cu primele minute ale interventiei de la Colectiv.





"Cei de la Libertatea, jurnalistii domnului Tolontan, nu se lasa sa denigreze in continuare, folosind persoanele implicate in tragedia de la Colectiv.

Dupa titlul care l-am comentat ieri, apare acum un nou titlu cu explicatii suplimentare ale domnului Iancu in care jurnalista Nistoroiu scrie ca eu mint.

Citeste si: Imagini socante din primele minute ale interventiei de la Colectiv, facute publice la 4 ani de la tragedie/ VIDEO

Deci acum inteleg ca dansul a venit la mine in birou fara sa stiu, la invitatia delegatiei fara ca eu sa fiu de acord sau instiintat, si a stat la masa cu mine dar fara sa vorbim deloc.

Vizita, initiata de fostul ambasador al Belgiei, impreuna cu un grup din Belgia specializat pe prevenirea incendiilor si ajutorarea persoanelor care au suferit arsuri, avea ca scop canalizarea eforturilor spre unele proiecte pozitive care sa duca la prevenirea incendiilor si la preluarea unor modele pozitive din Belgia. Domnul Iancu era invitat in calitate de presedinte al Asocitatiei Colectiv iar eu personal am fost informat din timp despre membri delegatiei si scopul discutiilor, prezenta domnului Iancu fiind foarte importanta din prisma necesitatii implicarii Asociatiei Colectiv in implementarea proiectelor respective.

Am dat mana si s-a discutat civilizat si foarte constructiv iar nimeni nu l-a impiedicat pe domul Iancu sa puna orice intrebare si sa poarta oricare discutie.

Ce este trist insa este faptul ca, din dorinta de rating si de a iesi in fata, unii jurnalisti sunt dispusi sa foloseasca sentimentele si durerea unor parinti ca sa-si deserveasca interesul propriu si al institutiei pe care o reprezinta si a eventualilor sponsori care stau in spatele articolelor de denigrare pe care le publica, mai ales in preajma datei de 30 Octombrie.

Domnul Tolontan era in mare agitatie astazi ca cineva i-ar fi spus ca eu am in posesie un filmulet despre interventia la Colectiv la mine, de care nu stia lumea. Chiar m-a intrebat de un ofiter care mi-ar fi adus filmuletul pe un CD.

Ca sa nu gresesc, sa nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat si pe ofiterul respectiv, fiind pensionar, sa-l intreb daca mi-a lasat un CD candva cu un filmulet despre Colectiv, iar acesta, ca si mine, nu stia nimic de aceasta informatie. Mai mult, mi-a confirmat ca dl Tolontan l-a sunat cu o seara inainte si ca acesta a spus deja ca nu stia nimic despre informatia respectiva.

Cine stie despre ce este vorba si ce surprize “senzationale" vom avea din partea domnului Tolontan si a jurnalistilor acestuia in urmatoarele doua saptamani!

In urma unei tragedii precum cea de la Colectiv, o natiune are dreptul sa comemoreze si familiile au dreptul sa-si aminteasca de cei dragi pe care i-au pierdut. Cel mai urat insa este cand unii se folosesc de aceste momente ca sa-si creasca ratigul si sa denigreze pe unii si altii prin subiecte triviale si care sunt in mod vadit tendentioase.

Cat despre cele trei intrebari lansate de domnul Iancu prin Libertatea si anume :„Prima intrebare ar fi: de ce ii este frica sa recunoasca greselile pe care le-a facut in noaptea aia? A doua: care a fost rolul lui in intarzierea transportului, in intarzierea acceptarii ajutorului din strainatate? Dar prima e mai importanta. Si nu e prima oara cand a gresit. Ar mai fi o a treia: de ce, in noaptea aia, dupa ce a ajuns la fata locului, a aliniat ambulantele, ca sa se vada frumos in spatele lui, la TV? Cum si-a permis ca, in timp ce oamenii mureau, el si Gabriel Oprea sa intrerupa ajutorarea ranitilor?”.

la prima as spune ca nu stiu despre ce greseli comise de mine vorbeste domnul Iancu. Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lcuruile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU.

La a-doua intrebare raspunsul este simplu.. NICIUN ROL! Mai degraba impreuna cu colegii de la DSU si cu secretarul de stat de la Ministerul Sanatatii, am stat zi si nopate la mine in birou ca sa organizam transferurile nnu sa le intarziem. La ce spun este martor si domnul Vlad Voiculescu care a stat cu noi in calitate de voluntar si a vazut cu ochii lui cateva zile ce si cum s-a muncit.

La a-treia intrebare, nu stiu de unde vine domnul Iancu cu ideea ca noi am aliniat ambulantele pentru poze. Ambulantele erau aliniate in semicerc de ofiterul de evacuare ca sa fie usoara incarcarea lor si plecarea cu pacientii . Nu cred ca cineva i-ar fi venit in minte sa regizeze pozele cu ambulantele in noaptea respectiva. Aceasta intrebare arata cat de mult s-a lucrat pe emotiile parintilor si a publicului de catre unele persoane care au tinut contactul cu acestia si au cultivat o ura greu de controlat, dand informatii false, denigratoare, si speculand fiecare actiune realizata de noi intr-un mod negativ", a scris Raed Arafat pe Facebook.