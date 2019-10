Este cel mai cautat domeniu al momentului si pare ca acest lucru nu se va schimba prea curand, arata rezultatele celui mai recent studiu derulat de eJobs Romania si biblioteca publica Bookster, care plaseaza IT-ul nu doar in topul preferintelor actuale ale candidatilor, dar si in lista pentru urmatorii ani. Asta nu doar pentru ca IT-istii au cele mai mari salarii din piata, ci si pentru ca oportunitatile de angajare cresc de la an la an, atat in tara, cat si in strainatate.



Studiul a urmarit perceptia romanilor despre aptitudinile de care cred ca vor avea nevoie pentru joburile viitorului, dar si despre domeniile cu cea mai mare cautare in urmatorii ani. Rezultatele mai arata si ca urmatoarele cele mai cautate domenii, desi la distanta considerabila fata de IT, vor fi telecomunicatiile (27,4% dintre respondenti cred ca va fi unul dintre cele mai cautate domenii in viitor), marketingul (26,1%) si ingineria (25,5%).

De cealalta parte a clasamentului se afla jurnalismul, domeniu in viitorul caruia mai cred doar 0,5% dintre participantii la studiu. La fel de putina incredere mai au in administratie publica, auto sau distributie.

”Se vorbeste la nivel international despre inovatie, despre a fi mereu cu un pas inaintea celorlalti, despre a crea raspunsuri pentru nevoi care inca nu exista si aproape toate acestea au legatura cu IT-ul. Felul in care romanii percep viitorul raportat la piata muncii se observa si din setul de aptitudini de care cred ca vor avea nevoie in urmatorii ani pentru a ramane dezirabili din punct de vedere profesional. Astfel, calitatea despre care cred ca va fi cea mai cautata de angajatori este creativitatea”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Aproape la fel de importante sunt, cred romanii, adaptabilitatea, capacitatea de a lucra bine in echipa, de a rezolva situatii complexe, de a lua decizii rapid sau aptitudinile digitale. ”In mod surprinzator, avand in vedere ca tot mai multi angajati si-ar dori sa-si deschida propriul business, 5 din 10 romani avand aceasta dorinta, dupa cum arata un studiu eJobs derulat in luna septembrie, putini sunt cei care cred ca, in viitor, angajatorii vor cauta in candidati calitati precum spiritul antreprenorial, capacitatea de a vorbi lejer in public sau de a socializa usor”, adauga Bogdan Badea.

Intrebati care sunt aptitudinile pe care le stapanesc cel mai bine, 40,7% dintre respondenti au raspuns ca principala lor calitate profesionala este spiritul de echipa. 31,2% mentioneaza creativitatea, 27% adaptabilitatea si 26,2% spun ca au o gandire analitica. Nu la fel de bine stau romanii atunci cand vine vorba despre vorbitul in public (doar 3,4% spun ca pot face acest lucru cu usurinta), despre mentalitatea de antreprenor (3,2%) sau despre abilitatile de negociere.

Potrivit unui comunicat remis 9am, anul acesta, aptitudinile pe care romanii au vrut sa si le dezvolte au fost adaptabilitatea (25,3% au investit timp sau bani in acest scop), cunostintele digitale (23,5%) sau creativitatea (21,8%).

„Companiile pentru care lucreaza i-au trimis, in schimb, la cursuri care sa-i ajute sa lucreze mai bine in echipa, sa inteleaga mai bine nevoile clientului, sa fie mai usor adaptabili, mai creativi sau sa poata lua decizii mai usor”, mai spune Bogdan Badea.

„Lumea se schimba intr-un ritm foarte rapid, de aceea e important sa invatam astazi ceea ce ne va folosi maine. Biblioteca Bookster are peste 100.000 de lecturi din care cititorii pot invata, insa pentru a face o alegere relevanta, trebuie sa stim de ce abilitati vom avea nevoie in viitor. World Economic Forum ne-a ghidat alegerile cu „Top Skills for 2020” – am adus cartile potrivite in biblioteca si le-am grupat in colectii pe fiecare abilitate in parte, incercand sa facem alegerea cititorului Bookster cat mai usoara. Studiul ne ajuta sa intelegem mai bine ce isi doresc cititorii, astfel incat sa ne asiguram ca in biblioteca noastra gasesc cartile de care au nevoie”, spune Iulia Ghita, co-CEO Bookster.

Desi, potrivit Eurostat, suntem tara in care se investeste cel mai putin in formarea continua, in conditiile in care doar 0,9% dintre romani aleg sa aloce timp si bani in pregatirea lor si dupa terminarea studiilor, se pare ca planurile pentru 2020 ale angajatilor romani includ o crestere a timpului pe care acestia il vor petrece pentru dezvoltarea lor profesionala. Cei mai multi vor sa invete sa ia decizii mai repede, sa poata rezolva situatii complexe, sa fie mai creativi, sa-si imbunatateasca aptitudinile digitale sau sa fie mai adaptabili. 50% dintre respondenti spun ca au de gand sa petreaca cel putin doua ore pe luna in acest scop, 24% intre una si doua ore, 21% intre 30 de minute si o ora si 6,3% mai putin de 30 de minute.

Studiul a fost realizat de eJobs Romania si biblioteca publica Bookster, in perioada 27 septembrie – 20 octombrie, pe un esantion de 654 de respondenti.