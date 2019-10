Un subofiter ce a insotit primul echipaj ISU Bucuresti Ilfov ajuns la locul tragediei de la Colectiv a filmat la fata locului timp de aproximativ 20 de minute interventia pompierilor. Libertatea a facut publice imaginile respective.



Filmarea a fost realizata un ofiter de pompieri care sustine ca a facut acest lucru pentru ca "in imaginile filmate de Departamentul de Informare si Relatii Publice al ISU se vedea altceva decat versiunea care fusese comunicata oamenilor, anume ca interventia de salvare a vietilor a fost impecabila, aceste imagini nu au fost facute publice niciodata".

”Dupa ce s-a realizat ce contin, filmarile colegului meu nu au fost vazute decat de catre un grup mic de ofiteri superiori, nu au fost folosite nici la analizele interne, nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Ciolos si nici procurorilor.

Focul din club era stins, mai ramasese fum, trebuia sa te ocupi de oamenii din exterior. Nu le-au luat nici macar pulsul, nu s-au aplecat spre ei si acest lucru a fost imediat vizibil cand sefii au vazut imaginile si, practic, filmarea a fost ascunsa tuturor”, a spus el pentru Libertatea, citat de hotnews.ro.

Reactia Departamentului pentru Situatii de Urgenta

"Avand in vedere diseminarea in spatiul public a unor informatii si materiale foto-video care fac referire la modul de actiune a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealu Spirii” Bucuresti Ilfov in cazul incendiului din data de 30 octombrie 2015, pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarea precizare:

Secretarul de Stat, seful DSU, dr. Raed Arafat a solicitat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealu Spirii” Bucuresti - Ilfov convocarea unei conferinte de presa in contextul prezentarii opiniei publice punctul de vedere asupra celor aparute in presa scrisa astazi, 24 octombrie a.c., in cazul incendiului din data de 30 octombrie 2015.

La aceasta conferinta de presa va participa si un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta", a fost reactia Departamentului pentru Situatii de Urgenta.