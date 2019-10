Traim intr-o perioada in care avem la dispozitie nenumarate produse, indiferent de sezon.



Acestea se gasesc cel mai usor la supermarket, de unde se pare ca majoritatea oamenilor prefera sa-si cumpere cele necesare. Piata a devenit incet un loc mai putin frecventat, in special de generatiile mai tinere. Dar fiecare dintre acestea are avantaje si dezavantaje. Iata cateva dintre ele:

Cumparaturile de la supermarket

Magazinele mari sunt, de cele mai multe ori, pozitionate strategic intr-o zona locuita si circulata intens, ceea ce face mai usor accesul persoanelor din zona. Spatiile special amenajate pentru parcari sunt un avantaj si pentru cei care locuiesc mai departe si vor sa isi faca provizii pentru toata saptamana sau pentru un eveniment special.

Avantaje

Gama de produse variate iti ofera posibilitatea sa impaci atat nevoia de produse de curatenie sau ingrijire, dar si cea de fructe, legume, carne si branzeturi, fara sa schimbi locatia. Pentru cei cu program incarcat, ar fi aproape imposibil sa faca mai multe drumuri pentru categorii diferite de produse. La supermarket ai asigurata plata cu cardul sau cu tichete de masa, iar asta te scapa de alte griji, precum gasirea unui bancomat pe drum. De asemenea, accesul la fructe si legume care sunt in afara sezonului te ajuta sa poti gati mesele cu care te-ai obisnuit si sa te bucuri de fructe exotice sanatoase, cu care poti experimenta.

Dezavantaje

De multe ori, fructele si legumele din import nu sunt de cea mai buna calitate sau sunt rezultatul modificarilor genetice. Unele fructe, precum portocalele sau lamaile din import sunt vopsite cu un strat de ceara care le protejeaza de lovituri si le dau un aspect placut si stralucitor. Legumele si fructele din supermarket trebuie spalate cu atentie inainte de a fi consumate si poti oricand sa verifici tara de origine. Un alt dezavantaj, in cazul supermarketurilor, sunt cozile de la case, care te pot face sa pierzi timp pretios, in special atunci cand vrei sa te apuci si de gatit, acasa. Aceste cozi pot fi evitate atunci cand ai mai putine produse in cos, cu ajutorul caselor express, care iti permit sa-ti scanezi singur produsele si sa faci plata fara casier.

Cumparaturile de la piata

Piata este locul unde gasesti aproape exclusiv produse proaspete, din recolta proprie sau din recolta altor fermieri din tara si unde poti gusta produsele, te poti sfatui cu oamenii, socializand. Piata este un mediu vibrant, cu persoane de toate varstele si te asteapta cu roade in fiecare sezon.

Avantaje

Pietele abunda in alimente de sezon, in special pe timp de vara si toamna, iar aici poti gasi orice legume si fructe cu care te-ai obisnuit de-a lungul timpului, la o calitate cu adevarat buna. Majoritatea vanzatorilor din piata se deplaseaza de la sat si aduc produse din gradina sau ferma proprie. Ceilalti colaboreaza cu fermieri din diferite colturi ale tarii, care ii aprovizioneaza cu cele mai calitative produse. Preturile legumelor, fructele, al oualor si al carnii este mult mai scazut decat in supermarket si poti ajunge sa economisesti sume importante fata de cumparaturile din supermarket. Multi vanzatori aleg chiar sa faca discounturi in momentul cumpararii si poti primi mici cadouri de fidelitate. Comunicarea directa cu oamenii face piata un loc destins, in care fructele se gusta inainte de a te decide daca le cumperi.

Dezavantaje

Imposibilitatea de a plati cu cardul iti poate influenta de multe ori planurile de a cumpara de la piata. Trebuie sa ai mereu bani la tine si sa fii pregatit cu sumele pe care te gandesti sa le cheltui. Si chiar si atunci cand ai toti banii la indemana, socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ si e posibil sa ajungi sa alegi mai multe produse decat poti plati. Te poti lovi de situatii mai dificile si atunci cand vrei sa cumperi dintr-o piata de dimensiuni mai mici si nu gasesti un loc de parcare destul de aproape, pentru ca multe sunt plasate in apropierea drumului principal, pe artere mai aglomerate.

Este recomandat ca, atunci cand faci cumparaturi, sa combini cele doua optiuni si sa nu uiti de bunatatile pe care le gasesti la piata, chiar daca te-ai obisnuit cu un stil de viata pe fuga si supermarketul pare cea mai buna solutie.