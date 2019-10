Nutritionistul Mihaela Bilic explica cum putem beneficia de toate avantajele pe care ni le-ar putea aduce vitamina C.



"Cum sa beneficiem de toate avantajele vitaminei C? Ferind-o de caldura!

Am avut zilele astea privilegiul sa stau de vorba cu un farmacist de exceptie. Si am profitat, punand intrebari despre o multime de substante si nutrienti, cu dorinta de a gasi noutati si remedii eficiente pentru sanatate. In cursul dupa-amiezii, cu ocazia ceaiului de la ora 5, am primit o avertizare neasteptata legata de banala felie de lamaie pe care vroiam sa o pun in ceasca. 'Atentie, mi-a spus domnul farmacist, la peste 60 grade acidul ascorbic se transforma in ascorbati si isi pierde efectul benefic antioxidant'.

Fir-ar sa fie, mi-am zis in gandul meu, pai 60 grade inseamna doar incalzit, nici macar fiert! Pai asta inseamna 'ADIO' vitamina C din toate fructele si legumele gatite. Va trebui sa invatam sa le consumam crude, sa le rontaim precum iepurasii. Si abia acum, cand mi s-a confirmat cat e de sensibila, vad necesitatea suplimentelelor cu vitamina C, de macar 0,5g/zi, mai ales in perioadele in care avem nevoie de o imunitate crescuta.

Iar vestile proaste nu se opresc aici. 'Aceeasi greseala se face si cu mierea', a continuat domnul farmacist, 'incalzirea nu numai ca distruge substantele active, dar poate genera inclusiv compusi toxici'. Asa ca ne place sau nu, trebuie sa tinem seama de farmacologie daca vrem sa avem beneficii din nutritie. Si da, se confirma faptul ca nu toate produsele din alimentatia noastra trebuie gatite/ preparate termic.

Concluzia e clara si fara drept de apel: Natura ne-a facut omnivori ca sa putem manca din toate, si animale si vegetale si crude si gatite. Asta inseamna sa mananci sanatos!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.