Fosta campioana paralimpica belgiana Marieke Vervoort a decedat prin eutanasie, marti, la varsta de 40 de ani, potrivit presei belgiene, citata de APP.



Eutanasia este legala in Belgia, iar fosta campioana si-a anuntat intentia de a recurge la acest fapt dupa Jocurile Paralimpice din 2016, de la Rio de Janeiro, daca starea ei de sanatate se va inrautati.

"Ma bucur de fiecare moment. Cand va veni momentul si voi avea mai multe zile rele decat bune, voi face actele pentru eutanasiere, dar nu e inca timpul", a declarat Vervoort intr-o conferinta de presa sustinuta in timpul Jocurilor Paralimpice din 2016.

Vervoort suferea de o boala degenerativa musculara care ii provoca dureri constante la picioare si din cauza careia abia putea sa doarma, iar viata sa a devenit treptat o tortura.

Vervoort a fost diagnosticata la varsta de 14 ani

Belgianca avea doar 14 ani cand a fost diagnosticata cu aceasta boala, insa a continuat cu pasiune o viata sportiva, jucand baschet in scaun rulant, dar si practicand inotul si triatlonul.

Vervoort a castigat medalia de aur in proba de 100 m si argintul la 200 m in curse in scaun rulant la Jocurile Paralimpice de la Londra, in 2012, precum si argintul la 400 m si bronzul la 100 m, in 2016, la Rio.

Cum vederea i s-a deteriorat si a suferit atacuri de epilepsie, Marieke Vervoort a precizat ca Jocurile de la Rio sunt ultima ei competitie.

Vervoort semnase actele pentru eutanasie inca din 2008.

Belgianca a declarat la Rio ca accesul la eutanasie asistata i-au dat curajul sa traiasca atat cat a facut-o si a insistat ca aceasta practica nu ar trebui privita ca o ''crima''.

''Daca nu as fi avut aceste acte (pentru eutanasie) cred ca m-as fi sinucis deja, deoarece este foarte greu sa traiesti cu atat de multa durere si suferinta si nesiguranta'', a mai spus Vervoort.