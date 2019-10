Adolescentii care utilizeaza retelele de socializare mai mult de trei ore zilnic adorm cu dificultate si se trezesc cu greutate a doua zi pentru a merge la scoala, potrivit unui studiu recent preluat miercuri de Press Association.



Potrivit cercetarii, utilizarea unor site-uri precum Facebook si Twitter este asociata cu treziri frecvente in timpul noptii si dificultati in a adormi din nou.

Cei 1.872 de adolescenti cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani care au participat la acest studiu, publicat in revista BMJ Open, au raspuns la intrebari referitoare la ora cand obisnuiesc sa mearga la culcare, daca au probleme cand vor sa adoarma din nou dupa ce se trezesc in mijlocul noptii si care este ora la care se trezesc dimineata urmatoare, scrie Agerpres.

Tinerii au fost de asemenea intrebati cate ore petrec zilnic pe retelele de socializare sau pe site-urile si aplicatiile de mesagerie precum Facebook, Twitter si WhatsApp.

Putin peste o treime din grup (33,7%) au declarat ca folosesc retelele de socializare moderat (mai putin de o ora zilnic), 31,6% sunt utilizatori medii (intre una si trei ore zilnic), 13,9% utilizeaza frecvent (intre trei si cinci ore zilnic), iar 20,8% utilizeaza foarte frecvent (mai mult de cinci ore zilnic).

Persoanele care stau mult pe retetele sociale adorm mai tarziu

Studiul demonstreaza ca cei care utilizeaza frecvent retelele de socializare au o probabilitate cu 23% mai mare de a adormi la o ora mai tarzie in timpul saptamanii (dupa ora 11:00 pm) in comparatie cu utilizatorii medii, in timp ce utilizatorii foarte frecventi au o probabilitate de doua ori mai mare sa adoarma tarziu.

Adolescentii care utilizeaza frecvent retelele de socializare au o probabilitate cu 56% mai mare de dormi mai mult in zilele de scoala (dupa ora 8:00 am), peste ora la care ar trebui sa se trezeasca, iar cei care folosesc foarte frecvent aceste site-uri prezinta o probabilitate cu 97% mai mare.

In plus, utilizatorii care petrec foarte mult timp in social media au o probabilitate cu 36% mai mare de a se trezi pe parcursul noptii adormind apoi cu dificultate, in timp ce adolescentii care petrec mult timp in social media au cu 8% mai multe sanse ca acest lucru sa se intample.

Retelele de socializare perturba somnul, direct sau indirect

Un comportament similar se manifesta si in zilele libere, in timpul weekendurilor si sarbatorilor legale, cand cei care utilizeaza mult si foarte mult retelele de socializare sunt mai predispusi la a se culca la ore mai tarzii si a se trezi mai tarziu.

Tinerii care nu folosesc atat de frecvent retelele de socializare au o probabilitate mai mica de a se culca tarziu, fapt care sugereaza ca o utilizare minimala a acestor site-uri duce la ''rezultate optime pentru somn'', sustin cercetatorii.

"Concluziile acestui studiu sunt in concordanta cu ideea ca retelele de socializare perturba somnul: in mod direct sau indirect", au adaugat acestia.

Cercetatorii au descoperit de asemenea ca, in timp ce fetele au declarat ca folosesc un timp mai indelungat retelele de socializare, baietii au o probabilitate mai mare de a se culca tarziu si a nu se trezi la vreme in timpul saptamanii.

Cercetatorii care au realizat studiul, de la Universitatea Glasgow, au mentionat ca orele de culcare tarzii in timpul saptamanii sunt ''deosebit de ingrijoratoare'' intrucat "anticipeaza evolutii academice si emotionale mai slabe''.

"Lipsa somnului poate fi extrem de nociva si este deseori asociata cu o sanatate mintala si realizari academice precare", a spus Bernadka Dubicka, de la Royal College of Psychiatrists.

"Copiii si tinerii ar trebui de asemenea sa evite utilizarea ecranelor cu cateva ore inainte de culcare intrucat ii va ajuta sa aiba un somn mai bun pe timpul noptii".

"Recomandam ca tinerii sa sisteze utilizarea ecranelor cu cel putin o ora inainte de culcare astfel incat creierul sa aiba suficient timp sa se deconecteze", a mentionat Max Davie, expert in domeniul ameliorarii starii de sanatate in cadrul Royal College of Paediatrics and Child Health.

"Continutul pe care il vizualizeaza, precum si lumina emisa de ecrane pot creste stimularea cerebrala, ceea ce face ca somnul sa vina cu dificultate."

"Desi anumiti producatori de ecrane au introdus 'modul de noapte' despre care sustin ca emite mai putina lumina albastra, eficienta acestuia nu a fost dovedita".

"Privarea de somn poate avea un impact negativ semnificativ nu doar asupra sanatatii oamenilor, ci si asupra relatiilor acestora cu familia si prietenii, precum si in ceea ce priveste atingerea unui potential maxim in activitatea scolara", a mai precizat acesta, potrivit Press Association.