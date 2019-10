O adolescenta in varsta de 17 ani din localitatea prahoveana Gherghita a disparut ce se intorcea de la scoala.



“Marti, 22 octombrie a.c., in jurul orelor 22:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Pucheni au fost sesizati despre faptul ca numita CHIRILA IOANA GABRIELA, in varsta de 17 ani, din comuna Gherghita, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

Se pare ca aceasta ar fi plecat in aceeasi zi, in jurul orelor 10:30, catre liceul din municipiul Ploiesti, unde este eleva. Ultima conversatie purtata cu familia ar fi fost in jurul orelor 17:30, cand minora a afirmat ca se afla in statia de microbuze din zona Bariera Bucov, urmand sa ia traseul catre casa.

La momentul disparitiei, purta o geaca de piele de culoare neagra, un pulover cu dungi de diferite culori, blugi de culoare inchisa si adidasi negri.

Semnalmente: 1,70 metri inaltime, greutate cca 55 kg, constitutie atletica, par saten, lung, drept, ochi caprui.

Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie", potrivit unui comunicat al Politiei, citat de antena3.ro.