Un cetatean german in varsta de 55 de ani s-a sinucis in camera de hotel in care era cazat, dupa o cearta cu seful sau in timpul careia a aflat ca urmeaza sa fie condediat.



Barbatul care lucra la o firma din Timisoara a avut luni seara o discutie aprinsa cu seful sau, in urma careia se pare ca a decis sa isi ia viata pentru ca a aflat ca urmeaza sa fie concediat. Pentru ca marti nu s-a prezentat la locul de munca, superiorul sau a mers la hotelul unde cetateanul german se afla cazat si a patruns in camera cu ajutorul angajatilor de la hotel. Barbatul a fost gasit in baie, fara suflare, dupa ce si-a taiat venele sub dus, noteaza opiniatimisoarei.ro. Cetateanul german a lasat si un bilet de adio scris in limba germana din care a lasat sa se inteleaga ca si-ar fi pus capat zilelor din pricina sefului, care intentiona sa-l lase fara loc de munca. S-a deschis o ancheta in acest caz si continua cercetarile.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×