Unul dintre tinerii atacati cu cutitul in Cinema City din mall-ul Shopping City Timisoara, Raul Andrici, este chiar personajul principal al filmului "Pisica verde", care rula in momentul atacului pe ecran. Acesta a povestit incidentul teribil.

Atacatorul in varsta de 26 de ani facea galagie in timpul filmului, iar spectatorii l-au rugat in repetate randuri sa faca liniste. Cand Raul Andrici i-a cerut sa nu mai vorbeasca, barbatul si-a iesit din minti.

"Era efectiv vulgar, obsesiv, prostesc. M-am ridicat si l-am rugat sa se opreasca, sa se abtina cateva momente pana e gata filmul. A izbucnit, a venit prima data sa ma loveasca cu pumnii, dar l-a oprit un domn care era cu el. Apoi urla obsesiv ca e psihopat, ca eu am 19 ani si nu stiu ce ma asteapta. Apoi a zis ca pleaca, dar a venit din spate sa imi bage cutitul in gat. M-am aparat si ne-am imbrancit", a povestit tanarul actor, potrivit antena3.ro.

Raul Andrici avea debutul in cinematografie si venise cu un verisor sa vada filmul "Pisica verde", unde fusese distribuit intr-un rol principal.

