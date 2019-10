Un barbat in varsta de 54 de ani din Giurgiu a murit, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, in timp ce se deplasa pe DN 41.

Barbatul era singur in masina, iar in urma impactului, autoturismul a fost distrus in totalitate.

"Astazi, ora 11.30, un barbat de 54 de ani, din municipiul Giurgiu, in timp ce conducea un autoturism, avand directia de mers Greaca catre Giurgiu, la iesire din comuna Greaca, a intrat pe contrasens, a iesit in afara partii carosabile si s-a lovit frontal cu un copac", a transmis IPJ Giurgiu, potrivit adevarul.ro.

Politistii iau in calcul si varianta in care accidentul s-ar fi produs din cauza oboselii, barbatul adormind la volan.