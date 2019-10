Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia autoritatilor si acordarea ingrijirilor medicale la locul incendiului, dar si modul in care a fost efectuat transferul ranitilor la spitale din strainatate.





In noiembrie 2016, parintii victimelor au depus o plangere penala la Parchetul General, in care mai multi oficiali guvernamentali si din sistemul de sanatate erau acuzati in legatura cu modul in care au intervenit autoritatile dupa producerea incendiului in clubul Colectiv.

Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in forma agravata, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, privind interventia autoritatilor si acordarea primelor ingrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenta medicala acordata acestor victime, imprejurarile legate de posibile infectii nosocomiale si de actiunile ori inactiunile functionarilor publici in legatura cu transferul persoanelor vatamate la unitati de spital din strainatate.

In dosarul principal, pe 28 aprilie 2016, au fost trimisi in judecata patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, dar si fostul primar Cristian Popescu-Piedone, scrie Agerpres.