Atunci cand se vorbeste despre reamenajarea baii sunt foarte multe mituri care circula.



Insa, respectarea lor poate avea ca rezultat o experienta proasta. Prezentam mai jos sapte mituri legate de amenajarea si decorarea baii pe care ar trebui sa le ignorati, potrivit specialistilor.

Brandurile si materialele mai ieftine ajuta la economisire

In acest caz, economia se face doar pe termen scurt, dar nu si cand veti fi nevoit sa inlocuiti produsele deteriorate. Materialele si brandurile de calitate vor dura in mod sigur mai mult, iar in timp va veti acoperi investitia. Deci nu faceti economii la produse precum gresie, faianta, baterii de dus, sisteme de iluminat si altele necesare pentru amenajarea baii. De exemplu, gresia mai ieftina se poate zgaria sau crapa foarte usor, iar apoi este foarte dificil de inlocuit. Accidente se pot intampla oricand. Daca este posibil, alegeti modele mai scumpe si cumparati cateva placi in plus pentru a avea o rezerva in caz de accidente.

Reamenajarea baii nu va adauga valoare locuintei

Dacă va decideti sa vindeti locuinta, baia se va numara printre spatiile din casa pe care se vor concentra cel mai mult eventualii cumparatori. Reamenajarea baii este un lucru care poate sa ii sperie pe multi cumparatori, pentru ca necesita destul de multă munca. Specialistii spun ca o baie amenajata, utilata si decorata complet va creste pretul de vanzare al locuintei cu 8 – 14%.

Este prea scump sa reamenajezi baia

In mod sigur, ar fi mai ieftin sa va limitati la un nou strat de vopsea sau la o simpla redecorare. Insa, reamenajarea si redecorarea baii va pot oferi si un sentiment de satisfactie mult mai mare, pentru ca aveti ocazia sa va exprimati creativitatea, atat timp cat va faceti un plan de investitii si cheltuiti banii intelept.

Stilul este mai important decat functia practica

Sursa foto: pexels.com

Indiferent ce planuri aveti pentru reamenajare si redecorare, trebuie sa tineti seama mai intai de functia practica si apoi de stil, care ramane totusi un aspect important. Atunci cand decideti sa reamenajati baia, aveti grija sa alocati suficient spatiu pentru depozitare, chiar daca rezultatul final nu va arata exact cum va doreati. Planul de reamenajare nu trebuie sa includa cele mai noi tendinte in domeniu decat daca va doriti un spatiu contemporan. Altfel, specialistii spun ca stilul clasic va fi intotdeauna la moda.

Nu se foloseste tapet in baie

Temerea cea mai mare este ca tapetul se decoloreaza, se inmoaie, este un teren propice pentru mucegai si se murdareste. Curatarea acestuia devine dificila, iar in unele locuri, din cauza umezelii, se poate desprinde de pe pereti. Totusi, in prezent, exista in magazine tipuri de tapet special concepute pentru astfel de spatii. Trebuie doar sa aveti in vedere ca adezivul pentru un astfel de tapet este si el unul special.

Toate obiectele trebuie sa respecte un stil

Sursa foto: pexels.com

Se spune ca nu se amesteca niciodata piesele argintii cu cele aurii sau din arama. Insa, specialistii in decorațiuni interioare spun ca acesta este doar un mit si ca, de exemplu, argintiul ca nuanta dominanta poate pune in valoare cateva piese aurii. Asortarea pieselor de decor poate avea ca rezultat o baie plictisitoare, iar specialistii spun ca pentru a obtine un spatiu interesant vizual, obiectele trebuie sa fie mai degraba complementare. Amestecarea unor tonuri poate oferi spatiului stralucire si originalitate.

Culorile neutre sunt plictisitoare

Folosite cu inteligenta, in anumite combinatii, culorile neutre pot adauga un plus de stil spatiului respectiv. O mare atentie, insa, trebuie acordata nuantelor de bej, care – un alt mit – nu se asorteaza chiar cu orice. De asemenea, desi se spune ca albastrul inchis nu se asorteaza cu negrul, se pot face combinatii intre diverse nuante ale acestora.

Cel mai important lucru de care trebuie sa tineti cont atunci cand decideti sa reamenajati baia este ca in acest domeniu nu exista reguli absolute, ci doar niste idei dupa care sa va ghidati, astfel incat rezultatul final sa va aduca bucurie si satisfactie.