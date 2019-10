Smartwatch-urile au devenit tot mai populare, însă nu sunt folosite doar pentru a indica ora, ci și pentru o conectivitate mai mare, dar și ca motivare pentru a face mai mult sport și mai bine.



Dacă ai ajuns la acest articol înseamnă că te interesează un asemenea gadget și ești curios să afli care ți s-ar potrivi cel mai bine. Există mai multe opțiuni pentru Android, însă una singură (și cea mai bună pentru iOS).

Dacă ai un iPhone și vrei un ceas inteligent atunci alegerea este una evidentă: Apple Watch (și celălalte ceasuri prezentate în articol se pot conecta la iPhone). Acum mai trebuie să hotărăști exact cât vrei să cheltuiești pe un asemenea gadget. Cel mai nou ceas, Apple Watch 5, este cel mai scump, dar și telefonul cu cele mai multe funcții. Marea noutate la Watch 5 este faptul că are un afișaj mereu aprins (always-on), în timp ce autonomia bateriei este de o zi sau o zi și jumătate. Îl poți cumpăra de aici sau poți alege versiunea Apple Watch 3 dacă nu te interesează funcția cu ecranul mereu aprins și este și mai ieftin.

Ce smartwatch să alegi pentru telefonul tău Android

Dacă ai un telefon Samsung atunci cea mai bună alegere ar fi un ceas Samsung. Eu îți recomand Samsung Galaxy Watch Active 2, este cel mai nou gadget de acest fel de la coreeni și vine cu câteva funcții interesante. Ecranul rotund este unul Super AMOLED de 1,4 inci, ce are un aspect plăcut și poți alege dintre sute de fețe din magazinul coreenilor. Ceasul îți poate monitoriza pulsul, respirația, pașii, diferite antrenamente și-l poți folosi și când dormi ca să vezi cum îți este somnul. Îl găsești acum la reducere și este disponibil în mai multe nuanțe de culoare.

Cei de la Fitbit au lansat de curând versiunea doi a popularului ceas Fitbit Versa, iar Fitbit Versa 2 aduce câteva funcționalități interesante. În primul rând, și acest model de ceas are opțiunea de always-on display, însă autonomia bateriei nu va mai fi de 7 zile, ci de 3 sau 4. O altă funcționalitate utilă este faptul că poți răspunde la mesaje cu vocea. Ceasul are un microfon și poți răspunde vocal, iar vorbele tale sunt transformate în text. Smartwatch-ul este nou, deci încă nu se află la reducere, dar are un preț destul de bun pentru ceea ce face și-l poți cumpăra de aici.

O variantă ceva mai ieftină, însă nu neapărat una mai slabă din punct de vedere al calității, este Huawei Watch GT. Ceasul inteligent al Huawei, lansat în urmă cu un an, este foarte bun pentru monitorizarea indicatorilor pentru sport, dar poate fi folosit și la birou în fiecare zi deoarece are o autonomie uriașă de cam două săptămâni. Ceasul funcționează cu orice telefon Android și-l poți cumpăra de aici.

Ceasuri inteligente pentru copii

Probabil că cei mici nu au nevoie de un gadget care să le indice pașii făcuți, notificările sau mai știu eu ce alte lucruri. Însă un ceas inteligent ar putea înlocui un telefon. Cu ajutorul unui astfel de ceas un copil ar putea apela numere introduse în agendă, poate trimite mesaje vocale și text, iar părinții pot monitoriza activitatea copilului și pot vedea pe unde sunt și ești notificat dacă iese dintr-un perimetru stabilit de tine.

Este un gadget de care copii se vor bucura, iar părinții vor fi ceva mai liniștiți. Acest model se află la reducere pe eMAG, însă poți găsi și alte produse asemănătoare cu funcții similare.