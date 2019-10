Invitat la emisiunea "Sinteza Zilei", Alexandru Cumpanasu a vorbit despre prioritatile mandatului sau, mentionand ca are dovezi "care vor arunca in aer nu doar Romania, ci si Italia".



"60% din piata de prostitutie din Europa este asigurata de Romania. Va imaginati cate femei nedeclarate, cati copii, cate copile, cati copii folositi la cersetorie sunt in acest moment plecati din tara?

Aceasta va fi prioritatea numarul unu a mandatului meu: Nu mai vreau sa aud, sa vad, sa cred ca exista politicieni care profita de fete minore, sechestrate. Sunt probe la dosarul DIICOT pe care l-au ignorat cu desavarsire procurorii DIICOT. 70 de pagini. In ele sunt informatii clare cu privire la politicieni care nu fost nici azi audiati si care aveau cunostinta despre Dinca, despre relatiile pe care le avea in Italia, despre protejarea lui de catre acesti politicieni.

O parte din banii partidelor politice vin de la retele de trafic de carne vie. Procurorii din Italia ne-au rugat sa pastram confidentialitatea numelor si a datelor. (...)

Am prezentat acolo dovezi care vor arunca in aer nu doar Romania, ci si Italia. Le-am spus foarte clar: magistrati italieni implicati in protejarea retelei lui Dinca", a spus Cumpanasu la Antena 3.