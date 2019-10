Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat marti, la Tokyo, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei.

Seful statului roman a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga albastra.

Imparatul Naruhito si-a proclamat oficial ascensiunea la tron in prezenta a peste 180 de demnitari straini.

"Jur ca voi actiona conform Constitutiei si ca imi voi indeplini responsabilitatea mea ca simbol al statului si pentru unitatea oamenilor", a spus imparatul Naruhito.

Proclamarea s-a desfasurat in Sala Pinilor (Matsu no ma), cea mai eleganta din Palatul Imperial din Tokyo, in prezenta unui grup restrans, ceilalti invitati ramanand in salile anexe. Imparatul s-a aflat in Takamikura - o inalta structura octogonala, cu bogate decoratiuni aurii si negre, plasata pe o estrada si drapata cu perdele violet. In interior era un jilt pe care suveranul nipon nu s-a asezat insa in niciun moment al acestui ceremonial. Imparatul nipon a avut in pavilion doua dintre cele trei comori sacre - o sabie si o piatra pretioasa. Acestea impreuna cu o oglinda din bronz formeaza comoara imperiala a Japoniei. Imediat alaturi s-a aflat tronul imparatesei Masako, de dimensiuni putin mai mici.

Ceremonia a durat aproximativ 30 de minute si a fost insotita de gonguri.

Cei peste 2.000 de invitati au stat in picioare in timpul discursului sustinut de imparatul Naruhito si al mesajului de felicitare prezentat de premierul nipon, Shinzo Abe. Ceremonia s-a incheiat cu salve de tun.

Printre invitati s-au numarat printul Charles, regele Felipe al VI-lea al Spaniei si regina Letizia.

Marti va avea loc si un banchet imperial. Presedintele Iohannis si sotia sa vor participa si la acest eveniment, scrie Agerpres.

Seful statului roman se afla de luni in Japonia. El a avut intalniri cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, si cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.

Imparatul Naruhito, al 126-lea monarh nipon intr-o linie dinastica neintrerupta, si-a preluat prerogativele imperiale la data de 1 mai 2019, ulterior deciziei de a abdica asumata de catre Akihito, imparatul emerit al Japoniei.

Ceremonia de intronare a reprezentat transferul oficial catre perioada domniei imparatului Naruhito, intitulata Era Reiwa ("de aleasa armonie"), care succede Erei Heisei (1989 - 2019), asociata perioadei de domnie a imparatului emerit Akihito.