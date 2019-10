Femeia banuita ca si-ar fi ucis copilul nou-nascut a fost retinuta, ea urmand sa fie prezentata magistratilor Judecatoriei din Ramnic cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, au anuntat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, care, luni, au preluat cazul de la procurorii din Brezoi.



Potrivit sursei citate, pe numele femeii a fost intocmit dosar penal si se efectueaza cercetari cu privire la imprejurarile in care a survenit decesul bebelusului descoperit de politisti intr-o galeata de plastic, acoperita cu haine, din baia apartamentului in care aceasta locuia singura, scrie Agerpres.

"Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in jurul datei de 17-18 octombrie 2019, aflata la locuinta sa din orasul Brezoi, judetul Valcea, dupa ce a dat nastere unui fat de sex masculin, mama i-a suprimat viata", au transmis procurorii valceni.

Politistii din Brezoi au descoperit cadavrul bebelusului in apartamentul femeii, dupa ce vineri au fost anuntati de un medic de la spitalul din localitate ca aceasta s-a prezentat in stare grava la unitatea sanitara, ulterior ea fiind trimisa la Maternitatea din Ramnicu Valcea pentru a fi operata pentru "retentie placentara". Surse din cadrul anchetei au precizat ca micutul ar fi fost gasit cu un ciorap indesat in gura.