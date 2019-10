Relatia oamenilor cu mancarea a evoluat semnificativ in ultimii ani. Din ce in ce mai multe persoane au facut din gatit un hobby, urmand nevoile dietetice specifice si dorinta unei alimentatii mai sanatoase. Pentru asta, au transformat bucataria într-un spatiu personalizat si accesorizat premium, folosindu-se de cele mai noi inventii.



Accesul nelimitat la informatii, folosirea unor gadgeturi performante, amenajarea bucatariei in mod profesionist si curiozitatea de a descoperi diferite culturi au schimbat obiceiurile de consum ale oamenilor.

Folosirea aparatelor performante

Daca odinioara erau anumite gustari care puteau fi preparate doar in restaurante, astazi orice reteta poate fi gatita in bucataria proprie, si asta pentru ca majoritatea pasionatilor de gastronomie folosesc aceleasi tipuri de aparate ca cele din marile restaurante. Plite cu inductie, combine frigorifice, cuptoare incorporabile - toate obiectele folosite in bucatarie pot fi similare cu cele utilizate la nivel industrial, dar adaptate, totodata, nevoilor de consum al celui care gateste.

Tehnologia la care oamenii au acces astazi nu este doar foarte eficienta, ci chiar mai puternica si mai rapida ca oricand. Totodată, exista o legatura puternica intre modul in care oamenii gatesc si retelele sociale sau aplicatiile pentru telefonul mobil. De exemplu, poti avea in bucatarie un ceainic in care apa incepe sa fiarba daca dai o comanda prin intermediul unei aplicatii. Cuptorul cu microunde poate avea optiuni de dezghetare a alimentelor, de preparare la gratar si cele mai multe dintre ele au aceleasi caracteristici cu cele clasice.

In plus, frigiderele faciliteaza prepararea unor meniuri variate si pastrarea in bune conditii a alimentelor pentru o perioada indelungata de timp. Dietele s-au schimbat fata de vremurile in care oamenii nu puteau avea parte de alimente proaspete tot anul si le consumau pe cele conservate in timpul iernii. De asemenea, supermarketurile si magazinele alimentare ofera diversitate, aducand, in acelasi spatiu, produse ale distribuitorilor locali, dar si unele exotice, care sunt cultivate in tari indepartate.

Dependenta de tehnologie

Tehnologia moderna joaca un rol important in viata oamenilor. Majoritatea petrec cel putin patru ore in fiecare zi cu ochii atintiti asupra unui ecran, iar aceasta activitate nu se incheie in momentul in care intra in bucatarie. Evolutia tehnologica a facilitat accesul la informatii, ceea ce a insemnat o buna cunoastere a obiceiurilor de consum din diferite colturi ale lumii si experimentarea mai multor retete disponibile la un click distanta. Schimbul de idei intre pasionatii de gastronomie se poate face, in prezent, in mediul online, iar cunostintele unui chef celebru le pot dobandi cu ajutorul tutorialelor, fara a mai fi nevoie sa faca practica alaturi de el.

Potrivit statisticilor, 79% dintre mileniali se bucura sa experimenteze produse si retete din alte culturi, iar 68% dintre ei se uita la videoclipuri in timp ce gatesc.

Tehnologia nu a schimbat, insa, doar modul in care oamenii se comporta in bucatarie, dar a avut un impact puternic si asupra papilelor gustative si a modului in care cumpara mancarea. Telefoanele inteligente si internetul pot indica, astazi, directia corecta catre un distribuitor de alimente local, catre cea mai buna cafenea din oras sau catre un restaurant tematic. De asemenea, aplicatiile pentru smartphone te ajuta sa comanzi orice tip de mancare iti doresti, astfel incat iti poti crea o rutina culinara si un stil de viata sanatos, chiar daca nu stii sa gatesti. Drept urmare, oferta gastronomica este mult mai variata si mai la indemana tuturor, odata cu dezvoltarea tehnologiilor moderne.

Tehnologia moderna permite oamenilor sa urmareasca, sa critice si sa modeleze industria alimentara si faciliteaza modul in care ei pregatesc gustarile in propria gospodarie. Contribuie, asadar, la explorarea lumii si dezvoltarea unor noi perceptii despre diferite culturii.