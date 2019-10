Cuplul cu cei mai multi copii din Marea Britanie a anuntat ca va avea in 2020 inca un bebelus, care va veni pe lume la peste 30 de ani dupa nasterea primului copil in aceasta familie, informeaza luni Press Association.



Sue Radford, in varsta de 44 de ani, si sotul ei Noel, in varsta de 48 de ani, au deja impreuna 21 de copii, iar Sue a anuntat recent ca este insarcinata cu cel de-al 22-lea copil al cuplului.

Cuplul, care detine o brutarie in Morecambe, un oras din comitatul Lancashire, a dezvaluit vestea prin intermediul unui vlog publicat pe YouTube.

"Voiam sa pastram secretul pentru inca o vreme. Insa, pe masura ce eu devin tot mai mare si sarcina tot mai vizibila, ar fi fost cam greu sa o ascundem", a declarat Sue Radford.

Inregistrarea video ii arata pe cei doi soti, care sunt deja si bunici, in timp ce mergeau la un spital pentru a face o ecografie pe 29 septembrie, insotiti de cei mai mici dintre copiii lor - Phoebe, Archie si Bonnie.

"Pe scurt, astazi urmeaza sa il vedem pe noul nostru bebelus. Sunt insarcinata in 12 saptamani si vom putea sa aruncam o privire spre cel mai mic membru al familiei Radford. Precedenta ecografie am facut-o la opt saptamani si atunci totul era bine", a dezvaluit Sue Radford.

Cel mai tanar membru al familiei Radford, fetita Bonnie, s-a nascut in noiembrie 2018.

Al 22-lea copil al cuplului se va naste in aprilie 2020.

Sue Radford l-a nascut pe primul ei copil, Chris, in mai 1989, la varsta de 14 ani.

In total, sotii Radford au impreuna 11 baieti si 10 fete. In istoria familiei Radford a existat si un bebelus nascut mort, Alfie, in 2014.