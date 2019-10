Incepand din aceasta saptamana, toate cele 33 de hipermarketuri Auchan din Romania vor include puncte de colectare a uleiului alimentar uzat de la clienti, pentru a fi reciclat si folosit in productia de biocombustibil.



Pentru a contribui la un viitor sustenabil, Auchan Romania, alaturi de partenerii sai, extinde programul de colectare a uleiului uzat in toate cele 33 hipermarketuri proprii din 18 judete. Pornit initial in doua hipermarketuri din Bucuresti - Drumul Taberei si Crangasi, programul pilot a inregistrat rezultate semnificative in ultimele patru luni, in magazine fiind colectati peste 150 de litri de ulei uzat.

1 singur litru de ulei alimentar uzat aruncat in canalizare polueaza 1 milion de litri de apa

Decizia Auchan Romania de a dezvolta acest program contribuie la initiativa organizatiilor ecologiste, alertate de efectele negative asupra mediului: 1 singur litru de ulei alimentar aruncat in canalizare polueaza 1 milion de litri de apa, acesta reprezentand cantitatea necesara unui adult pentru a supravietui timp de 14 ani.

99% din cantitatea de ulei uzat ajunge in canalizarile oraselor

Programul national de colectare al Auchan Romania se adreseaza tuturor consumatorilor casnici care, potrivit unui studiu realizat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, sunt cei mai mari generatori de ulei alimentar uzat. Conform aceluiasi studiu, 99% din cantitatea de ulei uzat ajunge in canalizarile oraselor. Acest comportament are consecinte daunatoare asupra solului si apelor care au nevoie de zeci de ani pentru a se regenera.

In plus, specialistii in protectia mediului subliniaza faptul ca aruncarea uleiului alimentar uzat in mod necorespunzator – in chiuveta sau pe canalizare, infunda si corodeaza tevile, costurile de intretinere si curatare a statiilor de epurare intorcandu-se tot in buzunarul consumatorului casnic.

Cum se poate colecta uleiul folosit in magazinele Auchan

Pentru a se alatura initiativei de responsabilizare propusa de Auchan Romania si partenerii AQUA Carpatica, Floriol si Fairy, consumatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1. Sa colecteze uleiul folosit, dupa racire, intr-un recipient transparent de plastic. Pentru ca procesul de reciclare sa se poata derula intr-un mod optim, este important ca uleiul sa fie strecurat si neamestecat cu alte deseuri. Recipientele din plastic vor fi, de asemenea, colectate pentru reciclare.

2. Sa colecteze minim 0,5 litri de ulei uzat (sau multiplu de 0,5l) si sa aduca recipientele in magazinele Auchan la Servicii Clienti.

3. In functie de cantitatea predata, clientii vor fi rasplatiti de catre partenerii Auchan, pentru nivelul de reponsabilitate de care dau dovada, cu detergent de vase, apa plata sau ulei de floarea soarelui.

"Acest program vine ca o continuare fireasca a initiativelor pe care le-am derulat de-a lungul anilor pentru protejarea mediului inconjurator si pentru promovarea unui stil de viata sanatos prin alimentatie si sport. Impreuna cu partenerii nostri AQUA Carpatica, Fairy si Floriol, ne dorim sa incurajam clientii sa ne urmeze in numar cat mai mare in acest gest de responsabilitate sociala si impreuna sa reusim sa colectam 10.000 de litri pana la finalul anului 2020. Le multumim partenerilor implicati in acest proiect si ii asiguram pe clientii nostri ca vom veni in intampinarea lor si cu alte solutii pentru a-i sprijini in actiunile lor de responsabilitate sociala", a declarat Corina Dospinoiu, Responsabil CSR Auchan Romania.