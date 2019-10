Sorin Stoicescu, expert in aviatie si fost sef al Aviatiei Civile din Romania, a declarat ca Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, avea dreptul sa ceara retinerea la sol a avioanelor, in contextul in care acesta a cerut celor de la TAROM acest lucru, in ziua motiunii de cenzura.

"Potrivit regulamentului european privind GDPR si legislatiei interne in vigoare, la acele liste au acces beneficarii lor si, bineinteles, autoritatile statului. Cea mai inalta autoritate in materie de aviatie civila din tara este ministrul Transporturilor. Poate sa ceara acces nelimitat oriunde. Daca solicita, i se prezinta. Sa nu intelegem gresit ca autoritatile statului sunt serviciile de informatii. Nu. Autoritatea competenta si in legislatia internationala, si in cea europeana, si in cea interna este Ministerul Transporturilor. Ministrul Transporturilor are dreptul sa ceara. Nu stiu daca a facut-o. Nu am niciun fel de incredere in doamna Mezei, in tot cea afirma, tot ce a facut si tot ce face. Eu nu stiu daca a cerut listele, ideea e ca avea dreptul sa ceara, potrivit legii. Fiecare persoana are dreptul sa isi motiveze personal actiunile, nu pot sa ma exprim. Ministrul avea la indemana foarte multe posibilitati, chiar sa opreasca acele avioane. Se putea face asta. Eu, ca persoana avizata in domeniu, ma gandesc ca ar fi fost o prostie sa ia cineva o asemenea masura in situatia data", a spus Sorin Stoicescu la Digi 24, potrivit antena3.ro.