Anul viitor, taxa speciala pentru promovare turistica a municipiului Bucuresti ar putea deveni 2% din veniturile de cazare pentru fiecare zi de sejur, valoare care nu include TVA, conform unui proiect supus dezbaterii publice, postat pe site-ul Primariei Capitalei.



Anterior, taxa respectiva se calcula prin aplicarea unei cote de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur al turistului.

Potrivit regulamentului atasat, obiectivele urmarite prin instituirea taxei sunt: cresterea numarului de turisti in Capitala, cresterea duratei de sedere a turistilor in municipiul Bucuresti, cresterea veniturilor obtinute din turism in Capitala, introducerea orasului pe harta destinatiilor de tip city break.

In acest sens, sunt vizate: activitati de promovare si marketing la nivel national, international si in mediul online in scopul atragerii de turisti si de investitii in servicii turistice; crearea si comunicarea brandului turistic al municipiului Bucuresti; organizarea si participarea la targuri si conferinte de profil interne si internationale pentru a promova turismul bucurestean; realizarea de campanii publicitare comune cu companii aeriene, agenti tour-operatori; atragerea si dezvoltarea de proiecte finantate din fonduri europene, granturi EEA; realizarea de info trip-uri pentru tour-operatori, reprezentanti media si alti vectori de comunicare in vederea promovarii destinatiei turistice Bucuresti; promovarea evenimentelor si obiectivelor turistice prin intermediul centrelor de informare turistica; elaborarea strategiei de marketing a destinatiei turistice Bucuresti; sustinerea proiectelor turistice inovative in vederea dezvoltarii turismului de tip smart, scrie Agerpres.

Taxa speciala se incaseaza de catre structura de primire turistica cu functiune de cazare, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Ea se aplica pentru cei care se cazeaza in: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane, bungalow-uri, sate de vacanta, campinguri, pensiuni turistice, etc. Structura de primire turistica va avea obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al sectorului, urmand ca sumele incasate sa fie livrate lunar catre municipiul Bucuresti.

Proiectului ii este atasata si o analiza comparata a taxelor speciale pentru promovarea turistica aplicate de o serie de municipalitati din tara. Astfel, in anul 2019, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu taxa a avut un cuantum de 1%. Timisoara a aplicat o cota de 2%, stabilita in anul 2018, iar Oradea de 3% incepand cu anul 2016. Sinaia a aplicat tot o cota de 2% din valoarea fiecarei nopti de cazare, precum si 2% din valoarea tarifelor de acces la muzee si case memoriale. In Alba Iulia, pentru persoanele mai mai de 12 ani se aplica o taxa de 4,7 lei/zi, in cazul unitatilor de cazare de 3, 4 sau 5 stele si de 2,35 lei/zi in cazul altor unitati de cazare.