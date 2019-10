Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis luni o contestatie depusa de Dan Sova si a dispus ca dosarul 'CET Govora', in care fostul senator avea o condamnare definitiva de trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, sa se rejudece de la zero, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale privind completurile specializate.



Instanta a mai dispus ca dosarul sa fie trimis la Curtea de Apel Bucuresti, deoarece Dan Sova nu mai are calitatea de senator, el fiind avocat.

Decizia a fost luata cu o majoritate de patru voturi, unul dintre judecatori facand opinie separata, in sensul suspendarii procesului si sesizarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Dan Sova a fost eliberat din penitenciar in decembrie 2018, dupa ce Curtea Constitutionala a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecatori de la Instanta suprema.

Pe 3 iulie 2019, CCR a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, generat de neconstituirea de catre Instanta suprema a completurilor specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie.

In urma acestei decizii, toate dosarele solutionate de completurile de 3 judecatori de la Instanta suprema, inainte de 23 ianuarie 2019, care nu au o decizie definitiva sau au o sentinta definitiva, dar sunt inca in termenul de exercitare a cailor de atac extraordinare, vor fi rejudecate.

Pe 20 iunie, Dan Sova primise o condamnare de trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul 'CET Govora', el avand de platit si 100.000 de euro. In acelasi dosar, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu suspendare.

Potrivit DNA, in perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Sova a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la un denuntator in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe luna.

Anchetatorii mai sustin ca Mihai Balan a produs un prejudiciu in dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totala decontata cu o frecventa lunara, in baza celor doua contracte), concomitent cu obtinerea unor foloase necuvenite, in acelasi cuantum, de catre firma de avocatura, scrie Agerpres.

DNA preciza ca, in perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocati a emis lunar catre CET Govora facturi pentru activitatile de asistenta juridica prestate. In aceeasi perioada, senatorul a incasat de la societatea de avocati suma totala de 60.000 de euro.

In cea de a doua perioada contractuala, Dan Sova a incasat un comision in valoare totala de 40.000 de euro, indica procurorii. DNA mentioneaza ca cea mai mare parte a banilor primiti de Sova au fost orientati, in mod direct, catre stingerea unei datorii provenite din cumpararea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat in Bucuresti.