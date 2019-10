Soferul unui autoturism si pasagerul din dreapta au murit, in noaptea de duminica spre luni, intr-un accident produs in localitatea harghiteana Carta, dupa ce vehiculul in care se aflau s-a izbit de un imobil.

In accident a fost ranit grav si proprietarul casei, care dormea. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a informat ca duminica, la miezul noptii, un tanar de 19 ani, din comuna Carta, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii sale de domiciliu, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila prin partea stanga a drumului si a intrat in coliziune cu un imobil. Accidentul s-a soldat cu decesul conducatorului auto si al pasagerului din dreapta fata, un consatean in varsta de 20 de ani, precum si cu ranirea grava a proprietarului imobilului respectiv, un barbat de 68 de ani, care dormea in incaperea distrusa. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit site-ului Agerpres.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×