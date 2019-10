Un minor de 14 ani din Galati, aflat sub control judiciar pentru talharie, a fost prins in flagrant, duminica, de un jandarm aflat in timpul liber, in timp ce sustragea poseta unei femei, se arata intr-o informare transmisa de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.



Potrivit sursei citate, un jandarm aflat in afara orelor de program, in timp ce se afla in zona Teatrului Dramatic din Galati, a auzit strigatele de ajutor ale unei femei, iar in momentul in care a privit inspre statia de autobuz a observat un tanar care fugea cu o poseta. In acel moment, barbatul a pornit in urmarirea fugarului reusind sa-l prinda si sa-l imobilizeze. Totodata, jandarmul a solicitat sprijinul unui echipaj al Jandarmeriei Galati, aflat intr-o zona apropiata, scrie Agerpres.

In urma legitimarii, s-a stabilit ca persoana in cauza este minor, iar din verificarile efectuate a rezultat ca acesta se afla sub control judiciar, fiind autorul unei talharii produse in primavara acestui an, tot in municipiul Galati. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, jandarmii au stabilit ca minorul a profitat de varsta femeii si de faptul ca strada era slab circulata si i-a sustras poseta, dupa care a incercat sa fuga printre cladirile din zona.

Persoana vatamata, in varsta de 64 ani, si-a recuperat poseta in care avea banii de cumparaturi, actele si le-a multumit jandarmilor pentru promptitudinea de care au dat dovada.

Minorul a fost condus la sediul sectiei de politie unde au fost intocmite actele de sesizare pentru savarsirea infractiunii de furt, iar la fata locului, alaturi de mama adolescentului si avocat, jandarmii au solicitat prezenta reprezentantilor Directiei pentru Protectia Copilului.

Cercetarile sunt continuate de catre politisti.