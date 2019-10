Presedintele PSD Viorica Dancila sustine ca niciodata nu a incalcat legea si va raspunde la toate acuzatiile care i se aduc "cu foarte multa deschidere".



"Nu inteleg de ce toti si-au ales ca tinta o femeie-premier, nu inteleg de ce acest lucru, dar vreau sa le spun tuturor ca nu am nicio problema cu legea, nu-mi e frica de niciun control, pentru ca nu am gresit niciodata din punct de vedere legal, nu am incalcat Constitutia, asa cum o fac altii, si ca voi raspunde la toate acuzatiile pe care mi le aduc cu foarte multa deschidere. Cred ca si-au propus toti sa aiba o singura tinta - un om care efectiv a muncit pentru aceasta tara.

Bine, la sapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-as fi permis sa fac asa ceva, iar, daca exista o mai buna informare si oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa directioneze banii catre un angajat, pentru ca acestia sunt directionati direct de Parlamentul European, europarlamentarul nu are cum sa faca acest lucru. Sunt vreo cinci sau sase firme care pot gestiona aceasta directionare a fondurilor si intai achita toate obligatiile catre stat si pe urma merge la cel care beneficiaza de acest contract de angajare cu europarlamentarul. Am toate documentele, nu-mi este frica. Imi este frica doar de Dumnezeu si de masurile impotriva romanilor care vor sa le ia acesti oameni", a spus Dancila, citata de jurnalul.ro.